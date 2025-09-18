Головна Гроші Бізнес
Без фінансової допомоги з держбюджету «Укрзалізниця» продовжить занепадати – аналітика

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Державне фінансування для Укрзалізниці має стати постійним, щоб стимулювати розвиток залізниці та економіки – аналітика

«Укрзалізниця» входить у 2026 рік із прогнозом понад 28 млрд грн збитків, здебільшого за рахунок пасажирських перевезень. Цей дефіцит частково покривають разовими дотаціями з резервного фонду. Втім, бюджетна підтримка збиткових пасажирських перевезень залишається базовим варіантом і на 2026 рік: підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% матиме негативний ефект для економіки, а у перспективі – ще більший дефіцит пасажирських квитків, пише Центр транспортних стратегій.

«Якщо ми залишимо поточну модель, де УЗ заробляє на вантажних перевезеннях, а всі кошти спрямовує на фінансування збиткових пасажирських, компанія опиниться в замкненому колі, з якого не буде виходу. Без можливості інвестувати Укрзалізниця недофінансовуватиме капітальні вкладення, і ефективність падатиме», – приводить видання слова гендиректора Федерації роботодавців Руслана Іллічова.

Олег Нів'євський, доцент Київської школи економіки, пояснив виданню, що прив’язувати тарифи до макропоказників – хибно, і так робити не можна.

«Для монополіста критично знати й прозоро показувати власні витрати та формувати тариф на їхній основі. Що стосується пасажирки, то дефіцит квитків при низькій ціні - це втрачені доходи. Тому потрібне динамічне ціноутворення на пасажирські перевезення, щоб скоротити перехресне субсидування з вантажів», – наголосив експерт.

У свою чергу заступник міністра економіки Андрій Телюпа також зауважив, що підвищення вартості вантажних тарифів на 37% це непідйомна цифра. Водночас, світова практика підтверджує: витрати на пасажирські перевезення компенсує держава, і це нормально.

Раніше народний депутат Муса Магомедов також заявив, що Укрзалізниця під час війни виконує стратегічні та соціальні функції, і без підтримки з боку держави вона може просто зупинитися. Тому держава має передбачити для компанії фінансування з держбюдету як мінімум на найближчі кілька років. За його словами, пасажирські перевезення були збиткові ще до війни, а з початку війни навантаження стало важчим, адже на Укрзалізницю перенеслися авіаперевезення. Компенсувати такі збитки вантажоперевезеннями неможливо, тож має відбуватися планування бюджетної підтримки на кілька років вперед.

