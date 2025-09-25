«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли

Унаслідок ударів є знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці»

Затримки декількох поїздів сягають пʼяти годин

Протягом ночі ворожі атаки спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці». Постраждалих немає, втім є пошкодження залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Станом на 08:00 затримання фіксуються для рейсів:

№53/54 Одеса-Головна – Дніпро-Головний (+5:09);

№253/254 Одеса-Головна – Кривий Ріг-Головний (+5:09);

№7/8 Одеса-Головна – Харків-Пас. (+4:47);

№147/148 Київ-Пас. – Одеса-Головна (+2:01);

№127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+1:18);

№31/32 Перемишль – Запоріжжя-1 (+1:17);

№51/52 Запоріжжя-1 – Одеса-Головна (+1:10);

№91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:02).

Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.

До слова, унаслідок нещодавнього ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямували із затримками.