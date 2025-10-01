Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці загрожує Україні масштабною економічною кризою – президент Укрметалургпрому

Україна ризикує отримати масштабну економічну кризу, якщо пасажирські збитки «Укрзалізниці» продовжать перекладати на промисловість через підвищення вантажних тарифів. Про це заявив президент ОП Укрметалургпром (УМП) Олександр Каленков, коментуючи поточну ініціативу УЗ щодо підвищення вантажних тарифів на 37%.

За його словами, вантажопотік УЗ впав удвічі – зі 300+ млн т до початку повномасштабної війни до 150 млн т у 2025 році. Лише цього року падіння склало мінус 15%, що відображає скорочення промислового виробництва. «80% витрат компанії – умовно постійні, незалежно від обсягів перевезень. Це означає, що при зниженні вантажообігу Укрзалізниця йде в збитки і шукає компенсатори у бізнесу», – пояснив Каленков.

Він нагадав, що бізнес уже погодився на 70% разове підвищення тарифів у 2022 році, однак нові спроби збільшення ставок є небезпечними. «Якщо підняти тарифи зараз, вантажообіг ще впаде, і знову доведеться компенсувати втрати. Це замкнене коло», – наголосив він.

Каленков попередив: якщо через тарифи «АрселорМіттал Кривий Ріг» буде змушений зупинити виробництво (а в Польщі компанія вже закрила завод), це означатиме мінус 8 млн т вантажів для Укрзалізниці. А це ще – 5% від усього вантажообігу, мільярдні втрати для самої УЗ та державного бюджету.

«Альтернатива підвищенню тарифів – це бюджетне фінансування. Йдеться про 26 млрд грн на компенсацію пасажирських перевезень, які є соціальною функцією. Якщо цього не зробити, економічні втрати для держави складуть не 26, а 260 млрд грн. У десять разів більше», – підкреслив він.

Президент «Укрметалургпрому» закликав уряд та парламентарів активніше співпрацювати з європейськими партнерами, які фінансують значну частину українського бюджету. «Це не тільки підтримка промисловості – це збереження робочих місць, податкових надходжень та валютної виручки. Інакше підприємства або зупиняться, або розігріють інфляцію, перекладаючи зростання логістики у вартість будівельних матеріалів та агропродукції», – зазначив він.

Каленков підкреслив, що фінансування пасажирських перевезень має стати цільовою програмою держави, а Укрзалізниця у відповідь повинна працювати над підвищенням операційної ефективності та залученням нових клієнтів.

Раніше бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для Укрзалізниці за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправниква. У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Як стало відомо, у 2026 році Укрзалізниця планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.