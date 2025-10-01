Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
фото: glavcom.ua

Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці загрожує Україні масштабною економічною кризою – президент Укрметалургпрому

Україна ризикує отримати масштабну економічну кризу, якщо пасажирські збитки «Укрзалізниці» продовжать перекладати на промисловість через підвищення вантажних тарифів. Про це заявив президент ОП Укрметалургпром (УМП) Олександр Каленков, коментуючи поточну ініціативу УЗ щодо підвищення вантажних тарифів на 37%.

За його словами, вантажопотік УЗ впав удвічі – зі 300+ млн т до початку повномасштабної війни до 150 млн т у 2025 році. Лише цього року падіння склало мінус 15%, що відображає скорочення промислового виробництва. «80% витрат компанії – умовно постійні, незалежно від обсягів перевезень. Це означає, що при зниженні вантажообігу Укрзалізниця йде в збитки і шукає компенсатори у бізнесу», – пояснив Каленков.

Він нагадав, що бізнес уже погодився на 70% разове підвищення тарифів у 2022 році, однак нові спроби збільшення ставок є небезпечними. «Якщо підняти тарифи зараз, вантажообіг ще впаде, і знову доведеться компенсувати втрати. Це замкнене коло», – наголосив він.

Каленков попередив: якщо через тарифи «АрселорМіттал Кривий Ріг» буде змушений зупинити виробництво (а в Польщі компанія вже закрила завод), це означатиме мінус 8 млн т вантажів для Укрзалізниці. А це ще – 5% від усього вантажообігу, мільярдні втрати для самої УЗ та державного бюджету.

«Альтернатива підвищенню тарифів – це бюджетне фінансування. Йдеться про 26 млрд грн на компенсацію пасажирських перевезень, які є соціальною функцією. Якщо цього не зробити, економічні втрати для держави складуть не 26, а 260 млрд грн. У десять разів більше», – підкреслив він.

Президент «Укрметалургпрому» закликав уряд та парламентарів активніше співпрацювати з європейськими партнерами, які фінансують значну частину українського бюджету. «Це не тільки підтримка промисловості – це збереження робочих місць, податкових надходжень та валютної виручки. Інакше підприємства або зупиняться, або розігріють інфляцію, перекладаючи зростання логістики у вартість будівельних матеріалів та агропродукції», – зазначив він.

Каленков підкреслив, що фінансування пасажирських перевезень має стати цільовою програмою держави, а Укрзалізниця у відповідь повинна працювати над підвищенням операційної ефективності та залученням нових клієнтів.

Раніше бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для Укрзалізниці за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправниква. У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Як стало відомо, у 2026 році Укрзалізниця планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.

Теги: перевезення промисловість бізнес Укрзалізниця тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Кіровоградщину
Росія обстріляла Кіровоградщину: є поранені, пошкоджено залізницю та будинки
3 вересня, 03:18
Китай має великі плани щодо штучного інтелекту
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
4 вересня, 09:37
Водночас Москва не здатна запускати всі дрони щодня
ГУР відповів, скільки «шахедів» на місяць може виробляти Росія 
6 вересня, 05:46
Строк подання кредиторами заяв із вимогами до боржника становить 30 днів
Eldorado остаточно йде. Що сталося із гігантом мережі електроніки
5 вересня, 12:29
США пропонують мита в розмірі 50-100% проти ключових торгових партнерів РФ
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
12 вересня, 05:38
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів через пошкодження на Київщині
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів через пошкодження на Київщині
14 вересня, 02:07
Пожежа на російському НПЗ
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
14 вересня, 06:12
У «Дарниці» 14 виробничих ліній для різних типів препаратів. Наразі її склад заповнений на 95%
У «Дарниці» великі проблеми: відомий виробник ліків скорочує виробництво і людей
17 вересня, 15:27
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
25 вересня, 12:21

Бізнес

До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ
До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ
Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
На заході України виставлено на продаж спиртзавод за $12,5 млн
На заході України виставлено на продаж спиртзавод за $12,5 млн
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
Експорт українських яблук впав на 64% за рік
Експорт українських яблук впав на 64% за рік
Скільки компаній позбулося «російського сліду»: статистика за 2025 рік
Скільки компаній позбулося «російського сліду»: статистика за 2025 рік

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua