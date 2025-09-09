Головна Гроші Економіка
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
Україна потребує більше ресурсу газу
фото: depositphotos.com

Продовження ПСО для «Укрнафти» гарантує стабільність газопостачання – експертка

Україна може зіткнутися з низьким рівнем запасів газу в підземних сховищах, але активна закачка дозволяє очікувати навіть перевищення торішніх показників накопичення. Водночас через постійні атаки ворога по об’єктах нафтогазової інфраструктури питання захисту ресурсів набуває критичної важливості. Про це заявила аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова.

«Станом на сьогодні, запаси газу в підземних сховищах складають орієнтовно 11,4 мільярди кубів. Це, якщо порівнювати з минулими роками, достатньо низький рівень запасів, але закачка йде дуже активними темпами. І, в принципі, є навіть такі прогнози, що у вересні-жовтні ми зможемо перевищити рівень накопичення газу у сховищах від минулорічного», – зазначила Орлова.

Водночас вона наголосила на загрозах для галузі.

«Дійсно, ворог вибрав таку тактику, що дуже почав активно атакувати саме об'єкти нафтогазової промисловості – це і сховища, це і об'єкти видобутку, об'єкти «Оператора ГТС України». Рівень пошкодження, він різний і, в принципі, вдається інколи оперативно відновити пошкоджені об'єкти; деякі об'єкти потребують більше часу, але в газовій промисловості, насправді, дуже важливо говорити про саме захист – захист від ворожих дронів, в цілому протиповітряну оборону. Ці об'єкти зараз є вкрай важливими», – підкреслила експертка.

Щодо спеціальних обов’язків для «Укрнафти», Орлова впевнена у їх доцільності. На її думку, продовження ПСО дозволить забезпечити внутрішній ринок та гарантувати стабільність газопостачання в умовах війни та майбутнього опалювального сезону.

«Я думаю, що спеціальні обов'язки будуть продовжені, і в цілому Україна потребує більше ресурсу газу і він має залишатися в Україні», – сказала вона.

Нагадаємо, із квітня компанія «Укрнафта» продає весь видобутий газ «Нафтогазу» за фіксованою ціною в межах спеціальних обов’язків (ПСО). Цей механізм діятиме щонайменше до жовтня із можливістю продовження.

Теги: Укрнафта ринок газ тарифи

ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
