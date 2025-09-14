На Київщині вибух пошкодив залізницю: «Укрзалізниця» організувала обхідні маршрути

Через інцидент «Укрзалізниця» була змушена змінити маршрути кількох поїздів

На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсують в об’їзд – через Миронівку або Коростень

У Фастівському районі Київської області в ніч на 14 вересня вибух пошкодив залізничну інфраструктуру. Екстрені служби та співробітники «Укрзалізниці» працюють над усуненням наслідків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає «Главком».

Через інцидент «Укрзалізниця» була змушена змінити маршрути кількох поїздів. Наприклад, пасажирів поїзда №73 Харків – Перемишль частково доправили до Києва автобусами, а далі вони продовжили шлях потягом, який пустили в обхід пошкодженої ділянки.

Трьом жінкам, які були в потязі, знадобилася медична допомога через сильну стресову реакцію. Бригада екстреної медицини супроводжувала їх до столиці.

На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсують в об’їзд – через Миронівку або Коростень. Це спричинило затримки, але залізничники прискорюють рух і координують пересадки, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.

Також «Укрзалізниця» організувала тактовий рух приміських поїздів у напрямку Боярки, щоб уникнути перебоїв у сполученні.

«Укрзалізниця» пише, що у добу 14.09.25 призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:

№6101 Київ-Пас (приміський вокзал) – Боярка (відправлення 5:10, прибуття 5:40);

№6102 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 5:50, прибуття 6:20);

№6103 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 6:30, прибуття 7:00);

№6106 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 7:20 прибуття 7:50);

№6109 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 8:05, прибуття 8:35);

№6110 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 8:45, прибуття 9:15);

№6113 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 9:30, прибуття 10:00);

№6112 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 10:10, прибуття 10:40).

Раніше голова Київської ОВА Микола Калашник писав, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.

«В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом», – зазначив Лукашук.