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Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з віцепрезидентом США Венсом

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з віцепрезидентом США Венсом
До слова, Джей Ді Венс був одним з останніх іноземних чиновників, які зустрічалися з попередником нового Папи Римського – Франциском
фото: Simone Risoluti/Vatican Media, via Reuters

«Відбувся обмін думками з деяких актуальних міжнародних питань», – розповіли у Ватикані

Новий Папа Римський Лев ХІV зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вони обговорили міжнародні конфлікти. Як передає «Главком», про це повідомляє Sky News.

«Відбувся обмін думками з деяких актуальних міжнародних питань, під час якого пролунав заклик до дотримання гуманітарного та міжнародного права в зонах конфліктів і до пошуку рішення шляхом переговорів між залученими сторонами», – розповіли у Ватикані.

До слова, Джей Ді Венс був одним з останніх іноземних чиновників, які зустрічалися з попередником нового Папи Римського – Франциском. Їх зустріч відбулась 20 квітня, а вже 21 квітня стало відомо, що Папа Франциск помер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві. 

Також президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися у Ватикані на інавгурації Папи Лева XIV. Ця зустріч була першою після скандалу в Білому домі. Про це передає «Главком».

Політики потисли одне одному руки. Венс навіть посміхнувся. На церемонії також були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Мерці, королі Іспанії та Бельгії. Від США був також Рубіо. Подія зібрала близько 250 тисяч паломників на площі Святого Петра.

Згодом Джей Ді Венс вперше зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дому. Про результати зустрічі Венс написав у соцмережі, передає «Главком».

За його словами, у переговорах також брав участь державний секретар США Марко Рубіо. Віцепрезидент розповів, що під час зустрічі вони обговорили результати переговорів у Стамбулі про припинення вогню.

До слова, Роберт Превост офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. Лев XIV урочисто отримав паллій і персень рибалки.

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Теги: Ватикан Папа Римський Джей Ді Венс

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