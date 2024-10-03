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Військовий розповів, чи вдалося в українській армії викорінити радянщину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Військовий розповів, чи вдалося в українській армії викорінити радянщину
Боєць 47-ї бригади «Маґура» Віктор Хамець розповів про українську армію
фото: Укрінформ

Віктор Хамець: Ми зробили малесенький такий крок ближче до натовських стандартів

Українська армія зробила крок до натовських стандартів, однак у керівництві досі присутня радянська система. Про це розповів Віктор Хамець із позивним «Рево», боєць 47-ї бригади «Маґура», розвідник, водій-механік БМП «Бредлі» у спільному проєкті «Укрінформу» та Центру протидії дезінформації.

«Ми зробили малесенький такий крок ближче до натовських стандартів, але, на жаль, цей крок – у низах, скажімо, на рівні рот, батальйонів, деяких бригад. Але, на жаль, у верхах, у керівництві, вона (радянщина, – «Главком») досі залишилася – і це дуже велика проблема», – сказав військовий.

Віктор Хамець вважає, що радянська система присутня в армії, адже керівництво не хоче навчатися та змінюватися: «На жаль, лишається дуже багато офіцерів старших, які пройшли цю радянську школу, які не хочуть навчатися, не хочуть розуміти і змінюватися».

Військовий додав, що командири батальйонів не хочуть йти у вище керівництво, адже не здатні змінити систему.

«Це зміниться, якщо зверху там щось зміниться, тобто на рівні корпусу, Генштабу і т.д. Якщо там почнуться зміни, просто комбати, я знаю багато комбатів – нормальні бойові, толкові, просто я пишаюся ними, вони не хочуть іти далі, тому що система їх змінить, а вони на систему не зможуть повпливати», – наголосив боєць 47-ї бригади «Маґура».

Нагадаємо, що раніше Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес розповів, про що шкодує.

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

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Теги: війна військові військові навчання Україна українці ЗСУ СРСР

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