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Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд у Бангладеш

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд у Бангладеш
Мухаммад Юнус став головою тимчасового уряду у Бангладеш
фото із відкритих джерел

Нобелівського лауреата Юнус призначено главою тимчасового уряду Бангладеш

Лауреата Нобелівської премії миру Мухаммада Юнуса призначено керівником тимчасового уряду Бангладеш. Про це пише Dhaka Tribune з посиланням на Джойнала Абедіна, прессекретаря президента країни Шахабуддіна Чуппу. Рішення про призначення Юнуса було ухвалено за підсумками зустрічі глави держави з лідерами руху «Студенти проти дискримінації».

Захід відбувся увечері у вівторок, 6 серпня. Крім того, офіс президента Бангладеш заявив про розпуск парламенту країни на вимогу студентського руху.

Мухаммад Юнус – лауреат Нобелівської премії миру 2006 року. Нагороду він отримав за зусилля щодо створення економічного та соціального розвитку. Він також голова та засновник Grameen Bank, піонер мікрофінансування та мікрокредитування, за що отримав неофіційне звання «банкір для бідних». У 2008 році посів друге місце у складеному Foreign Policy списку «100 глобальних мислителів». Нобелівський лауреат був ув'язнений у Бангладеш за численними фінансовими звинуваченнями. Він став мішенню для травлі через його, м'яко кажучи, погані стосунки з Шейхою Хасіною, яку 84-річний Юнус неодноразово критикував за стиль її управління.

Нагадаємо, президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, щоб сформувати тимчасовий уряд. Рішення було ухвалено після того, як прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та втекла з країни. Зокрема, протестувальники погрожували новими демонстраціями, якщо парламент не буде розпущено. Тож після переговорів президента з керівниками сил оборони, лідерами політичних партій, студентами та представниками громадянського суспільства парламент все ж розпустили. 

Також раніше учасники масових протестів у Бангладеш взяли штурмом палац прем'єр-міністра країни Шейх Хасін у столиці Дакке. Зазначається, що глава уряду залишила резиденцію разом із сестрою і вирушила у безпечніше місце. Вона, як стало відомо, хотіла записати звернення до народу, але не мала можливості зробити це.

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Теги: студенти політика Бангладеш президент уряд парламент

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