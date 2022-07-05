Росія раптово відвела війська від кордону з Фінляндією: супутникові знімки

Відведення техніки було зафіксоване у військовій частині за 70 км від кордону з Фінляндією

Відведення військ збіглося в часі з початком руху Фінляндії до НАТО

Супутникові знімки свідчать, що за останній місяць Росія відвела від кордону з Фінляндією понад 100 одиниць важкої військової техніки. Про це йдеться в публікації фінського мовника Yle.

Відведення техніки було зафіксоване у військовій частині 34667, розташованій у селі Алакуртті Мурманської області, що за 70 км від кордону з Фінляндією. Військова частина належить Північному флоту РФ – найбільш новому російському військовому округу.

У військовій частині в Алакуртті служить 80-та окрема мотострілецька бригада, яка налічує 2100 військовослужбовців. Ще на початку травня фінські ЗМІ повідомляли, що доказів масової участі військовослужбовців бригади у війні в Україні немає.

Але супутникові знімки, зроблені 13 і 24 травня, свідчать, що у військовій частині значно зменшилась кількість військової техніки. Вони фіксують зокрема відведення танків і тягачів МТ-ЛБ – загалом до сотні одиниць, а також, імовірно, самохідних артилерійських установок «Гвоздика». На знімку від 26 червня показані три райони скупчення військової техніки на російській базі в Алакуртті, які протягом травня спорожніли.

Супутниковий знімок від 26 червня

За підрахунками військового експерта Марко Еклунда, разом із технікою з військової частини в Алакуртті могли піти до 800 військовослужбовців. Він припускає, що Росія вирішила перекинути їх в Україну для участі у війні.

Еклунд вважає малоймовірною версію про те, що військових зняли з Алакуртті для проведення навчань, оскільки вони починаються кожні шість місяців і мали б завершитися якраз навесні.

На те, що військових направили на війну в Україну, побічно можуть вказувати до пів сотні оголошень про роботу в Алакуртті, які журналісти Yle знайшли в інтернеті. Більшість пов’язана з тиловою роботою – наприклад, юристи, але є і понад два десятки вакансій стрільців.

Журналісти знайшли оголошення про роботу у військовій частині

Як відомо, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Путін також пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

5 липня стало відомо, що НАТО розпочало ратифікацію членства Швеції та Фінляндії.