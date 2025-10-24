Трамп шукає способи тиску на Путіна і Зеленського – посол США при НАТО

За словами дипломата, президент США більш нетерпляче реагує на небажання Путіна припиняти війну

Президент США Дональд Трамп прагне вплинути як на російського диктатора Володимира Путіна, так і на президента України Володимира Зеленського, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Newsmax, повідомляє «Главком».

«Президент Трамп шукає способи продовжувати тиснути на Володимира Путіна, продовжувати тиснути, відверто кажучи, і на Володимира Зеленського, а також шукати нові шляхи, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню, закінчити війну і просто припинити вбивства», – каже він.

За словами Вітакера, Трамп дедалі більш нетерпляче реагує на небажання російського президента йти на деескалацію: «Він тримає всі карти у руках… І зрештою він зіграє ними так, як вважатиме за потрібне, щоб створити умови для того, аби Володимир Путін залишався за столом переговорів, щоб змусити його домовитися про припинення війни, бо вбивства мають припинитися», – зазначив дипломат.

Раніше Вітакер стверджував, що Сполучені Штати мають потужне озброєння, яке поки не застосовується в Україні, однак у майбутньому Київ може його отримати. За словами дипломата, у США є зброя, здатна завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час за нашим вибором».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.