Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді відбудеться у Любліні з 2 по 7 грудня 2025 рок

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у розмові з пропагандистами назвала нацизмом рішення польської влади не пустити на чемпіонат Європи російських плавців. Про це інформує «Главком».

Сьогодні, 23 жовтня, президент Федерації водних видів спорту Росії Дмитро Мазепін заявив, що російські спортсмени не виступлять на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді у Любліні (Польща), який відбудеться на початку грудня.

«Це нацизм», – сказала Захарова, відповідаючи на питання про рішення влади Польщі щодо недопуску росіян.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.