Міноборони РФ пояснило, навіщо вдарило по дитсадку в Харкові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міноборони РФ пояснило, навіщо вдарило по дитсадку в Харкові
У Москві заявили, що ціллю атаки були «об’єкти енергетичної інфраструктури»
Міноборони РФ заявило про «масований удар» по Україні та назвало цілі

Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони РФ.

У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Згідно із заявою Міноборони РФ, сьогодні вночі росіяни завдали «масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і повітряного базування», до якого були залучені гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинжал», а також ударні безпілотні літальні апарати.

У Москві заявили, що ціллю атаки були «об’єкти енергетичної інфраструктури, що забезпечують роботу військово-промислового комплексу України». Міністерство оборони РФ написало, що нібито «цілі удару досягнуті, всі призначені об’єкти вражені».

Заява російського відомства не відповідає дійсності, адже Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. За словами мера, окупанти атакували Холодногірський район міста. Пошкоджено дошкільний заклад освіти. «Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа», – розповів він.

Міський голова уточнив, що усі діти були евакуйовані з садочка. За його даними, станом на 11:20 відомо про чотирьох поранених, один – без свідомості у реанімації.

Також росіяни здійснили комбінований обстріл Києва. Через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей: чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовані 22 людини, з них – четверо дітей.

Теги: Харків росія обстріл Міноборони РФ

