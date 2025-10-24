Головна Спорт Новини
Центробанк РФ на тлі кризи в Росії прокоментував падіння цін на ножі в кібеспортивній грі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Сьогодні, 24 жовтня, на тлі економічної кризи в Росії в мережі з'явилася офіційна заява Центробанку РФ щодо різкого падіння цін на скіни та ножі в кіберспортивній грі Counter-Strike 2. Про це повідомляє «Главком».

У чаті пресконференції від облікового запису Центробанку РФ було надіслано повідомлення: «Лаврентію, ринок ножів у CS ми не регулюємо)».

Обвал ринку CS 2 стався після того, як гравці почали масово використовувати нові контракти, що дозволяють обмінювати п'ять червоних речей на ножі або рукавички. Ця особливість викликала лавиноподібне падіння цін. Вартість віртуальних ножів упала у рази.

Незважаючи на паніку, багато гравців сподіваються, що ситуація стабілізується, а рідкісні скіни знову набудуть своєї колишньої вартості або хоча б піднімуться в ціні.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

