Центробанк РФ на тлі кризи в Росії прокоментував падіння цін на ножі в кібеспортивній грі

Сьогодні, 24 жовтня, на тлі економічної кризи в Росії в мережі з'явилася офіційна заява Центробанку РФ щодо різкого падіння цін на скіни та ножі в кіберспортивній грі Counter-Strike 2. Про це повідомляє «Главком».

У чаті пресконференції від облікового запису Центробанку РФ було надіслано повідомлення: «Лаврентію, ринок ножів у CS ми не регулюємо)».

Обвал ринку CS 2 стався після того, як гравці почали масово використовувати нові контракти, що дозволяють обмінювати п'ять червоних речей на ножі або рукавички. Ця особливість викликала лавиноподібне падіння цін. Вартість віртуальних ножів упала у рази.

Незважаючи на паніку, багато гравців сподіваються, що ситуація стабілізується, а рідкісні скіни знову набудуть своєї колишньої вартості або хоча б піднімуться в ціні.

