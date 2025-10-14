Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран Економічний експерт

Паливна галузь РФ на колінах, Путін підняв білий прапор

Путін підписав указ про мораторій на обнуління паливного демпфера до травня 2026 року
У самій РФ влада різних регіонів публічно виправдовувалась перед населенням за черги на заправках

Удари по російським НПЗ досягли цілей. Не впевнений, що вже виведено з ладу 40% потужностей НПЗ, як про це пише російський РБК, скоріш за все менше. Але і цього виявилось достатньо, щоб принизити російську владу.

На минулому тижні погані новини для РФ почали прилітати від союзників.

  • 06.10.25 Монголія анонсувала початок закупівлі бензину у КНР через заборону експорту з РФ.
  • 09.10.25 Киргизія запровадила тимчасову заборону на вивезення нафтопродуктів та нафти через підвищений попит у регіоні.

У той же день Литва анонсувала обмеження обсягу ввезення дизельного пального у баках вантажних автомобілів до 200 літрів для боротьби з його нелегальним імпортом з Білорусі та РФ. Оскільки офіційний експорт палива з РФ заборонений урядом РФ, то в напрямку Литви вже не буде ніякого експорту з СНД.

А тим часом у самій РФ влада різних регіонів публічно виправдовувалась перед населенням за черги на заправках. У стрічки новин потрапили керманичі Кубані, Курської та Білгородської областей, окупованого росіянами Криму та навіть Челябінська.

За старою радянською традицією боротьбу з чергами комерсанти вели за допомогою цін, але це не сподобалось Міненерго РФ та Федеральній антимонопольній службі, які покликали на допомогу прокуратуру. «Собаче весілля» силовиків з комерсантами завершилось примусом великих компаній до підтримки запасів палива у регіонах. Миттєво відреагувала Роснєфть, яка порадувала своїх клієнтів у Курській області, що має там запас пального аж на два тижні. Цікава інформація для українських сил безпілотних систем, ГУР та СБУ.

У підсумку, за минулий тиждень АІ-95 підріс у ціні на 0,67%, за вересень паливо подорожчало на 2,58%, за серпень – на 1,81%. Тож всі фактори вказують, що паливна галузь РФ стоїть на колінах.

І на самому завершенні минулого тижня російський диктатор своїми рішеннями фактично визнав наявність проблем в одній з ключових галузей економіки РФ і підняв білий прапор. 12 жовтня російський диктатор підписав указ про мораторій на обнуління паливного демпфера до травня 2026 року.

Слідом російський диктатор скасував акцизи на дизельне пальне, яке отримують шляхом змішування. Всі ці рішення ведуть до втрат доходів російського бюджету у 25-26 роках та до руйнації впорядкованого бюджетного процесу у РФ.

Втім, про бюджетний треш у РФ поговоримо пізніше шести регіонів РФ винайшли схему, як дурити федеральний центр, і через це опинились по вуха у боргах, яких федеральні чиновники не помічали кілька років. Не перемикайтесь, буде цікаво.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
