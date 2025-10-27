Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent

Головна Світ Соціум
Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Захід не усвідомлює реальну загрозу Росії та її можливості
фото: з відкритих джерел

Редактор The Independent заявляє: ракети великої дальності дають українцям перевагу та можливість протриматися у війні з Росією ще два-три роки
 
 
 

Війна в Україні вплинула та змінила поняття сучасної війни у світі. Якщо Україна продовжить здобувати технологічну перевагу над Росією в галузі безпілотних бойових дій, вона зможе протистояти безперечній перевазі Росії в чисельності військ. Таку думку висловлює Сем Кілі, редактор відділу міжнародних новин газети The Independent, пише «Главком».

Сем Кілі зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський звертався до країн Західної Європи, щоб отримати зброю для України. Зокрема українська армія потребувала сучасних танків, бронетранспортерів, артилерії, винищувачів тощо. Попри те, що ця зброя є досі актуальною, покращення систем протиракетної оборони також є важливим.

Проте редактор зазначає, що сьогодні Україна може за допомогою значно дешевших дронів-камікадзе ліквідувати російські позиції, які розташовані на великих відстанях від лінії фронту. Також за допомогою роботи операторів FPV-дронів українська армія може «з легкістю» знищити лінії постачання та бронетанкові колони РФ.

Раніше з російськими безпілотниками допомагали боротися системи глушіння. Однак зараз росіяни почали використовувати дрони на оптоволокні, що захищають їх від впливу систем. Сем Кілі також додає, що збити їх не легко, тому це вдається лише піхоті.

За словами журналіста, ця технологія вже змінює ведення сучасної війни, як свого часу літаки та танки змінили хід Першої світової війни. «Стратегічний момент полягає в тому, що якщо Україна продовжить здобувати технологічну перевагу над Росією в цій галузі безпілотних бойових дій, вона зможе протистояти безперечній перевазі Росії в чистій чисельності військ», – написав журналіст.

Також Сем Кілі пояснює, що попри те, що російська армія недосвідчена та погано оснащена, її чисельність завжди виснажувала опонента, навіть за умови кращої зброї. Однак ракети великої дальності дають українцям перевагу та можливість протриматися у війні з Росією ще два-три роки. Як зазначає прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Володимир Зеленський висловлювався, що Україна зможе ще воювати саме стільки часу.

Сем Кілі ще раз згадав про слова Дональда Туска, який говорив, що Захід не усвідомлює до кінця реальну загрозу Росії та її можливості виготовити зброю, яка стане на противагу оснащенню НАТО.

Журналіст також вважає, що НАТО ставить себе під загрозу через позицію нейтралітету та руйнівну діяльність прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає за підтримку Кремля. Також Сем Кілі зауважує, що Велика Британія та інші держави не розуміють те, що війна, яку Росія розпочала в Україні також їх стосується. Адже навіть численні вторгнення російських винищувачів у повітряний простір НАТО, кібератаки, шпигунство та пропаганда в мережі – не викликають у них ніякого занепокоєння.

«Сьогодні, оскільки в них немає іншого вибору, українці застосовують штучний інтелект, щоб їхні безпілотні літаки могли самостійно вибирати цілі, що є ще одним технологічним проривом», – вважає журналіст та додає, що лідерам та уряду НАТО не завадило б мати хоча б трохи нашої винахідливості та сміливості.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна. Дональд Туск також заявив, що не сумнівається у тому, що Україна виживе як незалежна держава, однак головне питання полягає в тому, скільки буде жертв.

Теги: Європа Україна росія війна НАТО

