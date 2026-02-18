Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

19 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 18 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Вчора, 18:27
Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн
Боргова криза на балансуючому ринку загрожує енергобезпеці – ICC Ukraine
6 лютого, 19:02
Графіки відключення світла на Київщині 2 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 2 лютого 2026 року
2 лютого, 07:10
Лише у січні на енергетику Києва було здійснено чотири масштабні атаки
Київ після атаки РФ без світла, води та тепла: що відомо на цей час
24 сiчня, 19:31
Енергетики та комунальники працюють без перерви, проте масштаби руйнувань на лівобережжі столиці потребують часу для відновлення
Найскладніша ситуація наразі на Троєщині – Кличко
24 сiчня, 14:44
Понад 24 роки Брехт віддав роботі в «Укренерго»
Депутати пропонують присвоїти Героя України загиблому ексочільнику «Укренерго» Брехту
23 сiчня, 21:57
У Києві 1,2 тис. багатоповерхівок досі без опалення через російські удари
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
23 сiчня, 20:20
У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла
У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла
23 сiчня, 08:05
Енергетики працюють на місці, розбирають завали
Атака на енергетичний обʼєкт в Одесі: понад 30 тис. родин залишилися без світла
19 сiчня, 10:36

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн
Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн
Бригада «Лють» задвохсотила рідкісний безпілотник ворога (відео)
Бригада «Лють» задвохсотила рідкісний безпілотник ворога (відео)

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua