Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»

У більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення

Станом на ранок 24 лютого через російські обстріли енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України. Так, станом на ранок, 24 лютого, четвертих роковин повномасштабного вторгнення, зафіксовано нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Як пише «Укренерго», ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.

«На ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Через постійні артилерійські та ракетні удари у прифронтових районах без світла залишилися тисячі домогосподарств. Ремонтні бригади працюють у надскладних умовах, щойно дозволяє безпекова ситуація.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів», – додають в «Укренерго».

Також повідомляється, що у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

«Укренерго» просить населення обмежити користування потужними електроприладами. За можливості, перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики. Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків. Глава Міненерго також підкреслив, що Україна разом зі Світовим банком розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією.