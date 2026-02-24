Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»
У більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення
фото з відкритих джерел

Станом на ранок 24 лютого через російські обстріли енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України. Так, станом на ранок, 24 лютого, четвертих роковин повномасштабного вторгнення, зафіксовано нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Як пише «Укренерго», ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.

«На ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Через постійні артилерійські та ракетні удари у прифронтових районах без світла залишилися тисячі домогосподарств. Ремонтні бригади працюють у надскладних умовах, щойно дозволяє безпекова ситуація.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів», – додають в «Укренерго».

Також повідомляється, що у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

«Укренерго» просить населення обмежити користування потужними електроприладами. За можливості, перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики. Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків. Глава Міненерго також підкреслив, що Україна разом зі Світовим банком розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією.

Читайте також:

Теги: електроенергія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку війни втратила 11 681 танк
Втрати ворога станом на 18 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
18 лютого, 07:09
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
Гераскевич: Ми маємо не допустити поширення російської пропаганди у спорті
Гераскевич: Починаємо роботу над проєктом з підтримки сімей спортсменів, зображених на шоломі
15 лютого, 19:10
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
15 лютого, 03:27
Нова вогнеметна система готується до пуску
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
13 лютого, 09:05
Грег, який урятував танк
На Запоріжжі боєць ЗСУ врятувався від ворогів у охопленому полум’ям танку
1 лютого, 18:58
Росія побудувала більшу частину своєї державної пропаганди навколо «порятунку» жителів Донецької та Луганської областей
Чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі: розбір NYT
1 лютого, 17:15
Україна має стійку енергосистему, тож тотальний блекаут хоч і теоретично можливий, але маловірогідний
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
31 сiчня, 21:15
Поразка України або поступки Путіну будуть сприйняті американським істеблішментом як особистий провал Трампа
Чому Трамп має відмовитися від підтримки Путіна
27 сiчня, 10:20

Події в Україні

Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»
Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»
Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua