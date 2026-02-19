Головна Світ Політика
Угорщина погрожує залишити Україну без світла та газу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
За словами Гуяша, Україна навмисно завдає шкоди Словаччині та Угорщині, закриваючи нафтопровід «Дружба»
фото: MTI

Керівник апарату Віктора Орбана заявив, що Будапешт розгляне інші заходи, якщо українці й надалі «триматимуть нафтопровід закритим»

Будапешт розглядає можливість припинення експорту електроенергії та природного газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу «Дружба». Про це, як повідомляє Telex, заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, інформує «Главком».

Уряд Віктора Орбана перейшов до відкритого шантажу України на тлі зупинки транзиту російської нафти. Після припинення експорту дизельного пального, Будапешт натякнув на можливість перекриття ключових потоків газу та електроенергії.

Керівник апарату Віктора Орбана заявив, що Будапешт розгляне інші заходи, якщо українці й надалі «триматимуть нафтопровід закритим».

«Будуть вжиті подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти трубопровід «Дружба» на підставі неправдивих аргументів», – заявив Гуяш.

За словами Гуяша, Україна навмисно завдає шкоди Словаччині та Угорщині, закриваючи нафтопровід «Дружба», що, на його думку, є результатом рішення на рівні президента.

Зауважимо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, Угорщина припинила постачання дизеля Україні. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення діятиме, поки не відновляться поставки нафти через трубопровід. За словами глави угорського МЗС, уряд обговорив ситуацію з постачанням нафти після припинення транзиту трубопроводом. Сійярто стверджує, що поставки нафти досі не відновлені «за рішенням України» та назвав це «суто політичним рішенням».

