Названо топ-10 найбагатших підприємців України: дев'ять чоловіків і одна жінка

Серед сотні найзаможніших підприємців України лише 69 мають реєстрацію в Україні

В Україні нині налічується близько 74 тис. підприємців, чиї компанії генерують понад 10 млн грн доходу. Це приблизно п’ята частина від загальної кількості власників бізнесу, які подали річну звітність – близько 360 тис. При цьому жінки становлять лише 28% цього переліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

За рік рейтинг зріс: із нього вибули 9 122 учасники, натомість додалося 15 450 нових. У підсумку чистий приріст склав 6 328 бізнесменів. Водночас позиції суттєво перерозподілилися – лише 21 учасник зберіг своє місце. Загалом 37% піднялися в рейтингу, тоді як 42% втратили позиції.

Найбільша концентрація великого бізнесу – у Києві, де зареєстровано 16 230 підприємців. Далі йдуть Дніпропетровська область (7 204) та Львівська (5 878). Сукупно на ці три регіони припадає близько 40% великого бізнесу країни.

Переважна більшість компаній працює у «середньому» сегменті великого бізнесу: 79% мають річний дохід у межах 10-100 млн грн. Ще 19% заробляють від 100 млн до 1 млрд грн, і лише 2% перевищують позначку в 1 млрд грн.

Поріг входу до сотні найбагатших бізнесменів у 2025 році зріс до 9,96 млрд грн – це на 11% більше, ніж роком раніше. Для потрапляння до топ-1000 необхідно мати щонайменше 1,5 млрд грн доходу.

Після оновлення фінансової звітності рейтинг зазнав змін, зокрема переглянуто склад першої десятки. Наразі її очолює Рінат Ахметов із сукупним доходом компаній понад 843 млрд грн. Другу та третю позиції посідають Віталій Антонов (164 млрд грн) і Андрій Веревський (149,7 млрд грн). До топ-10 також увійшли Юрій Косюк, Володимир Костельман, Олексій Порошенко та Дмитро Фірташ. Єдиною жінкою серед лідерів залишається Світлана Івахів, яка замикає десятку з доходом близько 46,9 млрд грн.

Серед ста найзаможніших підприємців 69 мають реєстрацію в Україні. Інші представляють, зокрема, Кіпр (7%), США та Велику Британію (по 5%), Швейцарію (4%), а також ОАЕ, Німеччину й Монако.

Як повідомлялося, на 11 297 нових фізичних осіб-підприємців більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.