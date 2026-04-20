В Україні росте кількість нових ФОПів: де найбільший приріст

glavcom.ua
Лідирує за приростом підприємців Київ, а також Львівська та Дніпропетровська області
Найбільший приріст підприємців зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі поза магазином, освіти та консалтингу

На 11 297 нових фізичних осіб-підприємців більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільший приріст ФОПів у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери): +2 527 підприємців. Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов’язаного з орендою нерухомості (+862).

Динаміка закриттів та відкриттів ФОПів
фото: «Опендатабот»

Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Лідирує за приростом підприємців Київ: +1 826. Наздоганяють Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775). Натомість найбільше скорочення у прифронтових та окупованих регіонах: Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.

Приріст та скорочення кількості ФОПів
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагав запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. МВФ наголосило, що для схвалення нової програми потрібно було лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення. «Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – так оцінювала ці плани Юлія Тимошенко.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Згодом стало відомо, що Міжнародний валютний фонд погодився виключити пункт про запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб – підприємців із переліку вимог до України.

