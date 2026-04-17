Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт

Скасування підвищених прайс-кепів розбалансувало енергосистему та повернуло графіки відключень – Рябцев

Повернення до нижчих прайс-кепів після 31 березня одразу негативно вплинуло на баланс енергосистеми та призвело до відновлення графіків відключень. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, ринок не вийшов із дефіциту разом із завершенням опалювального сезону, а адміністративні обмеження лише погіршили ситуацію.

«Поновлення обмежень відразу відобразилося на балансі – вже наступного дня повернулися графіки відключень», – зазначив він.

Експерт наголосив, що прайс-кепи разом із іншими рішеннями знижують економічну мотивацію для виробництва електроенергії.

«Через повернення прайс-кепів і скасування пільг на газ частина когенерації зупинилася, і система втратила сотні мегават потужності», – підкреслив Рябцев.

На його думку, такі кроки обмежують можливості ринку реагувати на дефіцит і підвищують ризики подальших перебоїв з електропостачанням.

Раніше Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), що обʼєднує український та міжнародний бізнес, закликав зберегти підвищений рівень прайс-кепів на організованих сегментах ринку електроенергії.