Клуб білого бізнесу від початку року виріс на 18%: деталі

Ростислав Вонс
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Понад 8,9 тисячі учасників нараховує Клуб білого бізнесу станом на квітень 2026 року

8 991 учасник перебуває наразі у Клубі білого бізнесу. Це на 18% більше, ніж на кінець 2025 року. Зазначимо, що до Клубу можуть потрапити компанії та фізичні особи-підприємці, які демонструють відкритість, сумлінно сплачують податки, подають звітність та не мають зв’язків із Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

93% переліку формують компанії – 8 410 бізнесів, проте у 42 компаній з них приховані дані. Майже всі компанії мають активний статус: 8 360 зареєстровані та працюють, лише одиниці перебувають у стані припинення, банкрутства чи ліквідації.

Сфери компаній Клубу білого бізнесу
інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше компаній працює у сфері торгівлі та ремонту транспорту – 1 773 підприємства або 21%. Майже наздоганяє аграрний сектор – 1 652 компанії (20%), а переробна промисловість налічує 1 453 бізнеси (17%).

Кожен п’ятий учасник білого клубу серед компаній зареєстрований у Києві – 1 921 справа. Наслідує Дніпропетровщина (774 бізнеси), Львівщина (638), Київщина (609) та Харківщина (428).

Компанії у Клубі білого бізнесу
інфографіка: «Опендатабот»

34 компанії з Клубу білого бізнесу потрапили до «Індексу Опендатаботу 2026». Серед них АТБ із доходом 247,3 млрд грн, енергетичні компанії Дніпровські енергетичні послуги (31,8 млрд грн) та Київська обласна енергопостачальна компанія (31,6 млрд грн), аграрний гігант Миронівська птахофабрика (27,3 млрд грн) та «Інтерпайп Ніко Тьюб» (23,7 млрд грн).

Серед учасників Клубу 100 компаній входять до фінансово-промислових груп, ще 124 – пов’язані з ними. Найбільше представництво має група АТБ – девʼять компаній із сумарним доходом понад 273 млрд грн. Наслідують «Західнадрасервіс» – сім компаній з доходом 6,77 млрд та МХП – шість компаній з загальним доходом 39,78 млрд. До п’ятірки лідерів також потрапили група Пінчуків та група братів Супруненків.

ФОПи у Клубі білого бізнесу
інфографіка: «Опендатабот»

Окрім великих компаній, у списку є і малий та середній бізнес – 581 фізична особа-підприємець. Більшість учасників зареєстровано у Києві – 76 підприємців (13%), далі йдуть Дніпропетровська (12%) та Львівська області (10%).

Раніше повідомлялося, що у списку Клубу білого бізнесу присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

Нагадаємо, у червні 2024 року парламент у другому читанні підтримав законопроєкт №11084 про Клуб білого бізнесу, який стосується податкових перевірок. Вже у липні президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні Клубу білого бізнесу, що передбачає боротьбу з тіньовою економікою.

