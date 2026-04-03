Буданов пояснив, що є сильною основою перемоги

glavcom.ua
Дарія Демяник
Буданов підкреслив, що Україна перебуває у глобальній конкуренції
фото: unian.ua

«Ми маємо думати не лише про стабілізацію економіки, а й спільно формувати модель її подальшого розвитку», – голова Офісу президента на зустрічі з бізнесом

Сильна економіка для України сьогодні – не лише бажаний результат, а стратегічний фактор успіху у війні та інтеграції до світових ринків. На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ході засідання Ради з питань підтримки підприємництва за участі представників уряду та бізнесу, пише «Укрінформ».

«Питання підтримки підприємництва – це не про комфорт, це про конкурентоспроможність держави, адже сильна економіка – це не наслідок перемоги, а одна з основних складових цієї перемоги», – наголосив керівник Офісу президента.

Буданов підкреслив, що Україна перебуває у глобальній конкуренції за капітал, інвестиції та таланти, змагаючись не лише з ризиками війни, а й з іншими державами. За його словами, український бізнес вже зараз входить на західні ринки, стикаючись із новими правилами, стандартами та викликами.

«Наше завдання – забезпечити, щоб цей процес відкривав для бізнесу нові можливості, а не створював додаткові бар’єри», – зазначив він.

Тому, на думку Буданова, вже сьогодні важливо не лише стабілізувати економіку, а й налагодити активний діалог бізнесу та держави для спільного формування моделі її подальшого розвитку.

«Ми маємо думати не лише про стабілізацію економіки, а й спільно формувати модель її подальшого розвитку», – наголосив керівник Офісу президента.

Також бізнес звернув увагу на кілька важливих речей. Перше – це потреба покращити страхування воєнних ризиків та механізми компенсацій за пошкодження підприємств через російські атаки, особливо в оборонно-промисловому комплексі. І друге – це підтримка компаній у прифронтових регіонах і запуск кредитних програм для розвитку додаткової генерації електроенергії.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

