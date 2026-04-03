Буданов пояснив, що є сильною основою перемоги

«Ми маємо думати не лише про стабілізацію економіки, а й спільно формувати модель її подальшого розвитку», – голова Офісу президента на зустрічі з бізнесом

Сильна економіка для України сьогодні – не лише бажаний результат, а стратегічний фактор успіху у війні та інтеграції до світових ринків. На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ході засідання Ради з питань підтримки підприємництва за участі представників уряду та бізнесу, пише «Укрінформ».

«Питання підтримки підприємництва – це не про комфорт, це про конкурентоспроможність держави, адже сильна економіка – це не наслідок перемоги, а одна з основних складових цієї перемоги», – наголосив керівник Офісу президента.

Буданов підкреслив, що Україна перебуває у глобальній конкуренції за капітал, інвестиції та таланти, змагаючись не лише з ризиками війни, а й з іншими державами. За його словами, український бізнес вже зараз входить на західні ринки, стикаючись із новими правилами, стандартами та викликами.

«Наше завдання – забезпечити, щоб цей процес відкривав для бізнесу нові можливості, а не створював додаткові бар’єри», – зазначив він.

Тому, на думку Буданова, вже сьогодні важливо не лише стабілізувати економіку, а й налагодити активний діалог бізнесу та держави для спільного формування моделі її подальшого розвитку.

«Ми маємо думати не лише про стабілізацію економіки, а й спільно формувати модель її подальшого розвитку», – наголосив керівник Офісу президента.

Також бізнес звернув увагу на кілька важливих речей. Перше – це потреба покращити страхування воєнних ризиків та механізми компенсацій за пошкодження підприємств через російські атаки, особливо в оборонно-промисловому комплексі. І друге – це підтримка компаній у прифронтових регіонах і запуск кредитних програм для розвитку додаткової генерації електроенергії.