За три місяці мобільні оператори заблокували десятки тисяч номерів: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За три місяці мобільні оператори заблокували десятки тисяч номерів: причина
Абоненти можуть повідомити про спам, звернувшись до мобільного оператора за відповідним номером
фото: Unsplash (ілюстративне)

Після ухвалення урядової постанови мобільні оператори заблокували 59 071 спам-номер

З 2 жовтня 2025 року мобільні оператори заблокували майже 60 тис. номерів, з яких здійснювалися дзвінки з нав’язливою рекламою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Від 2 жовтня мобільні оператори зобовʼязані блокувати спам-номери – і цей механізм уже показав свою ефективність. За перші три місяці роботи заблоковано 59 071 номер, а кількість непроханих дзвінків помітно зменшилася», – йдеться в повідомленні.

Федоров зауважив, що спам-дзвінки – це навʼязлива реклама без згоди користувача. Блокування таких номерів допоможе додатково захистити персональні дані та покращити комфорт від користування звʼязком.

Щоб поскаржитися на спамерів, можна звернутися до свого мобільного оператора за відповідним номером, залишити скаргу із заявкою на блокування на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), або подзвонити на «гарячу лінію» уряду (1545).

Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям: виклики здійснюють без комунікації, середня тривалість дзвінків становить менш ніж 60 секунд, понад 50% дзвінків – на різні номери, на номер неможливо передзвонити, під час виклику відтворюється записане повідомлення тощо.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Мобільні оператори отримали право блокувати підозрілі виклики, а абоненти – можливість самостійно скаржитися на нав’язливі номери.

До слова, Львів став першим містом в Україні, у якому запрацювала технологія 5G. Основна перевага цієї технології – швидкість передавання даних – близько 500 Мбіт/с на абонента.

