Викрито змову двох компаній на тендерах із закупівлі обладнання для шкільних їдалень

Кожну компанію оштрафували на 204 тис. грн за змову на тендерах

Викрито змову двох компаній на тендерах 2020 року щодо закупівель обладнання для шкільних їдалень на Волині та Рівненщини. Компанії оштрафували та позбавили можливості брати участь у тендерах терміном на три роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Силу правди».

Відомо, що викрити змову вдалося Антимонопольному комітету. Рішення щодо штрафу було прийнято адміністративною колегією Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

У торгах брали участь дві компанії «Арм-Еко» з Рівненщини та «Будівельно-торгівельна компанія Світ Будінвест» з реєстрацією у Краматорську на Донеччині. Оштрафовані компанії сприяли спотворенню результатів торгів, тож дані були недостовірними. Йдеться про тендери щодо постачання обладнання для шкільних харчоблоків. Ці торги відбулися у Затурцівській сільській раді. Громада мала закупити на 300 тис. грн обладнання для харчоблока школи імені В’ячеслава Липинського.

«Будівельно-торгівельна компанія Світ Будінвест» подала пропозицію із порушеннями, не зменшувала ціну під час аукціону тощо. Тож тендер виграла компанія «Арм-Еко». Така ж схема була викрита й на інших торгах для управління освіти Рівненського міськвиконкому, сума угоди складала 3 млн грн та 571 тис. грн. У цьому тендері виграло знову ТОВ «Арм-Еко».

Згодом з’ясувалося, що згадані компанії мали зв'язок, зокрема згадується про спільні договори постачання, фінансові операції. Ба більше, «Світ Будінвест» у пропозиціях на тендерах декларував продукцію виробництва «Арм-Еко». У Антимонопольному комітеті повідомили, що це свідчило про спільні інтереси, але не про конкуренцію.

У результаті змови відбулося спотворення торгів. Кожну компанію оштрафували на 204 тис. грн, по 68 тис., грн за кожний тендер. Також відомо, що директором і власником «Будівельно-торгівельна компанія Світ Будінвест» є Ігор Грабар. А власниками ТОВ «Арм-Еко» є мешканці Рівненщини Михайло Мельник та Андрій Єдін.

