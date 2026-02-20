ЄС готує закон про перезапуск промисловості на тлі конкуренції з Китаєм і США

Industrial Accelerator Act і принцип «Зроблено в Європі» є частиною ширшої стратегії

Європейська комісія у лютому має представити Закон про промисловий бум – Industrial Accelerator Act. Це потрібно, щоб зміцнити виробничу базу ЄС – адже основною проблемою для європейської промисловості залишається посилення глобальної конкуренції, зокрема з боку Китаю та США, а також втрата частини виробництв і тиск на стратегічні сектори.

Окрім торговельних викликів, промисловість стикається з високими енергетичними витратами та складним регулюванням. У ЄС дедалі частіше звучить критика окремих інструментів кліматичної політики, зокрема системи торгівлі викидами (ETS) та окремих положень «Зеленої угоди».

Єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що ЄС має захистити власні галузі через європейські преференції на єдиному ринку. Закон зосередиться на трьох напрямах: створенні ринків для декарбонізованої продукції, спрощенні дозвільних процедур для стратегічних проєктів і впровадженні низьковуглецевого маркування, насамперед для сталі та цементу.

Industrial Accelerator Act і принцип «Зроблено в Європі» є частиною ширшої стратегії, яка передбачає спрощення правил для бізнесу, прискорення формування єдиного ринку, залучення інвестицій і зниження цін на енергоносії. Кінцевою метою є збільшення частки промисловості у валовій доданій вартості ЄС до 20% до 2035 року.