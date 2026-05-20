Скільки ФОПів відкривають іноземці в Україні щороку: статистика

Аналітики зазначають, що кожен п’ятий іноземець-ФОП є громадянином Російської Федерації

Майже 22 тис. фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством зареєстровано в Україні станом на середину травня 2026 року. У середньому з початку повномасштабного вторгнення щороку громадяни інших країн відкривають 1 896 ФОПів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Кожен четвертий іноземний ФОП зареєстрований у Києві – 5 216. Харківщина посідає друге місце з 3 506 підприємцями, а Одещина – третє з 3 295 ФОПами. Саме на ці три регіони припадає майже 55% усіх іноземців, що започаткували свій бізнес в Україні.

Географія фопів-іноземців інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації – кожен п’ятий іноземець-ФОП (4 593). Наслідують громадяни В’єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118). Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих пʼяти країн.

Найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі – 6 346 ФОПів. Популярними також залишаються складська діяльність (2 746), гуртова торгівля (1 732), HoReCa (від англ. hotel, restaurant, cafe – готель, ресторан, кафе) (1 703), а також ІТ-сфера (1 624).

Громадяни яких країн відкрили ФОПи в Україні

У яких сферах працюють ФОПи-іноземці в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, серед іноземців, які отримували дозволи на працевлаштування в Україні, найбільше громадян Туреччини, Індії та Узбекистану. Також до десятки країн, громадяни яких найчастіше отримували дозволи на роботу в Україні у 2025 році, увійшли Азербайджан, Бангладеш, Китай, Пакистан, Колумбія, Велика Британія та США.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд може відкласти вимогу про запровадження Україною податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців з великими оборотами. Однак рано чи пізно його все одно доведеться запровадити.

До слова, станом на середину квітня 2026 року 4 389 підприємців в Україні користуються російськими поштовими сервісами – це близько 0,5% від усіх активних ФОПів, які вказали електронну пошту. Зокрема, 2 628 підприємців використовують mail.ru, ще 472 ФОПи зазначили під час реєстрації rambler.ru, а 424 – поштові скриньки з доменом yandex.ru.