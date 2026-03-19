Борги на балансуючому ринку досягли рекордних показників – Український інститут майбутнього

Рекордні борги на балансуючому ринку можуть підірвати стабільність енергосистеми – Прокіп

Заборгованість на балансуючому ринку електроенергії досягла рекордних значень і продовжує зростати, що створює додаткові ризики для стабільності енергосистеми. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

«Системному оператору учасники ринку заборгували в рекорді 45 мільярдів гривень», – зазначив Прокіп.

Експерт наголосив, що за останні місяці борги продовжують зростати, а рішень, які могли б зупинити цю тенденцію або скоротити заборгованість, поки не ухвалено.

Однією з причин накопичення боргів він називає існування категорій споживачів, які фактично можуть відбирати електроенергію без своєчасної оплати. У результаті фінансове навантаження лягає на системного оператора – НЕК «Укренерго», який водночас змушений витрачати значні кошти на ремонт підстанцій та високовольтних ліній після обстрілів.

«Ніхто не хоче заходити на ринок, віддати електроенергію, потім чекати півтора року кошти за цю електроенергію», – пояснив експерт.

На його думку, така ситуація вже стає бар’єром для розвитку нової генерації та може з часом негативно вплинути навіть на фізичну стабільність енергосистеми. Одним із можливих кроків для стабілізації ситуації Прокіп називає перегляд переліку споживачів, яким дозволено споживати електроенергію без ризику відключення.

Нагадаємо, на початку 2025 року заборгованість перед оператором системи передачі становила близько 35 млрд грн, однак протягом року вона стабільно зростала і на кінець 2025 року вже досягла 42 млрд грн.