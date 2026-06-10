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Економіст: перегляд тарифів на передачу електроенергії потребує чіткішого обґрунтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Економіст: перегляд тарифів на передачу електроенергії потребує чіткішого обґрунтування
фото: shutterstock

Держава має визначити баланс між стійкістю енергетичних компаній та доступністю електроенергії для бізнесу і споживачів – експерт

Запропонований перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії потребує додаткового економічного обґрунтування та має розглядатися в контексті довгострокової державної енергетичної політики. Таку думку висловив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи ініціативу НКРЕКП щодо зміни тарифів з 1 липня.

За словами експерта, запропоноване коригування тарифів суттєво перевищує поточний рівень інфляції, тому бізнес та споживачі очікують більш детального пояснення причин такого рішення. «Якщо зміна тарифів значно перевищує інфляційні показники, суспільство та бізнес мають розуміти економічну логіку такого кроку і його очікуваний результат», – зазначив Новак.

Він також звернув увагу, що серед аргументів на користь перегляду тарифів називаються необхідність підтримки стабільності енергосистеми та стимулювання імпорту електроенергії у періоди можливого дефіциту. Водночас, на його думку, ці питання потребують додаткової фахової дискусії з урахуванням поточної ситуації в енергетиці.

Експерт зазначив, що особливо чутливими зміни можуть стати для промислових підприємств, аграрного сектору та переробної галузі, де електроенергія є важливою складовою виробничих витрат. Саме ж питання тарифів виходить за межі діяльності самого регулятора, і стосується загальної державної політики в енергетичній сфері.

«Держава має визначити баланс між фінансовою стійкістю енергетичних компаній та доступністю електроенергії для бізнесу і споживачів. Саме від цього залежить подальша тарифна політика», – наголосив експерт.

Новак підкреслив, що енергетика залишається стратегічною галуззю, тому ключову роль у формуванні правил роботи ринку повинна відігравати держава. Серед інструментів такого впливу він назвав регуляторну політику, а також звернув увагу на відсутність публічно визначеної довгострокової енергетичної стратегії, яка б окреслювала пріоритети розвитку галузі та принципи тарифоутворення.

«Бізнес і споживачі мають розуміти, якою є державна політика в енергетиці: чи головним пріоритетом є максимальна фінансова самодостатність галузі, чи забезпечення доступності енергоресурсів для економіки. Саме така стратегія має бути основою для ухвалення тарифних рішень», – підсумував Новак.

Раніше нардеп, ексміністра ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що перш ніж переглядати тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії, потрібно вияснити, як це вплине на нашу економіку – адже такі рішення не можна розглядати лише через потреби енергосистеми.

Теги: електроенергія НКРЕКП енергетика

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