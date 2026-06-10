«Українська бронетехніка» та виробник ракет Taurus домовилися про стратегічне партнерство

Підписання меморандуму відбулося 10 червня на полях виставки, яка відбувається у Берліні

Компанія «Українська бронетехніка» та європейський лідер у сфері складних систем озброєння – компанія MBDA – підписали Меморандум про стратегічне партнерство. Сторони планують створити спільне підприємство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний пресреліз MBDA.

Укладання стратегічної угоди відбулося в середу, 10 червня, на полях престижної міжнародної аерокосмічної виставки ILA Berlin, яка цими днями проходить у столиці Німеччини.

Свої підписи під документом поставили:

Владислав Бельбас – генеральний директор компанії «Українська бронетехніка»;

Томас Готтшильд – віцепрезидент зі стратегії та майбутнього розвитку MBDA, керуючий директор європейського концерну в Німеччині.

У компанії повідомили, що першочерговими та ключовими напрямками майбутньої українсько-європейської співпраці визначено розвиток оборонних спроможностей у сферах:

Deep Strike (далекобійні високоточні удари вглиб території ворога);

протидії безпілотним літальним апаратам (протиповітряна оборона та боротьба з дронами).

«Обмін технологічним досвідом, розробка спільних виробничих програм та впровадження інноваційних рішень забезпечать оперативну перевагу в конфліктах високої інтенсивності та стануть основою для тісної співпраці з метою створення спільного підприємства», – наголошується в офіційному пресрелізі збройового гіганта.

MBDA – це провідний європейський розробник та виробник ракетних систем і високоточного озброєння. Багатонаціональна корпорація була створена у 2001 році та об'єднує оборонні підприємства Франції, Італії, Німеччини, Іспанії та Великої Британії.

Водночас у MBDA підкреслили, що ці два вектори є лише початковою частиною значно ширшої та масштабнішої програми стратегічного партнерства з Україною, деталі якої будуть офіційно оприлюднені згодом.

«Главком» писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить сенсу у передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.За словами Мерца, Україна вже має власне далекобійне озброєння, яке є ефективнішим за ті обмежені обсяги ракет, які могла б надати Німеччина. Він зазначив, що українська зброя дальнього радіуса дії є «значно ефективнішою, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати».