The Guardian: нові квоти ЄС можуть поставити під загрозу українську металургію та експорт

Нові обмеження ЄС можуть завдати суттєвої шкоди українській металургії - The Guardian

Нові захисні квоти Європейського Союзу на імпорт сталі можуть суттєво вдарити по українській металургії, яка залишається одним із ключових джерел валютної виручки та податкових надходжень для держави під час війни. Про це написало британське видання The Guardian.

У коментарі виданню генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков зазначив, що нова система квот, яка набуде чинності з 1 липня, створює серйозні ризики для українських виробників сталі, адже ЄС скоротив обсяги безмитних квот на імпорт металопродукції та підвищив мито на поставки понад встановлені ліміти до 50%.

«Україна не становить значної загрози для металургійної промисловості ЄС. Наші обсяги недостатньо великі. Знищення однієї з небагатьох галузей, які продовжують працювати під час війни, не можна назвати мудрим рішенням», – цитує The Guardian Риженкова.

Видання зазначає, що нові обмеження запроваджуються на тлі глобального надлишку сталі, значна частина якого пов’язана з китайським експортом. Водночас українські виробники опинилися в особливо складному становищі через втрату частини традиційних ринків збуту після початку повномасштабної війни та вимушену переорієнтацію на європейський ринок.

Додатковим викликом для галузі залишається механізм транскордонного вуглецевого коригування CBAM, який підвищує витрати виробників металургійної продукції. У результаті українські підприємства одночасно стикаються як із новими торговельними бар’єрами, так і з додатковим фінансовим навантаженням.

У The Guardian наголошують: такі рішення можуть мати наслідки не лише для галузі, а й для економіки країни загалом. Металургія традиційно є одним із найбільших джерел експортної виручки, а великі металургійні компанії входять до числа найбільших платників податків в Україні.

Видання також звертає увагу, що українські металурги продовжують працювати в умовах постійних російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру. Через війну Метінвест уже втратив свої маріупольські комбінати, а також був змушений зупинити роботу вугільного підприємства в Покровську через наближення бойових дій.

Наразі металургійні комбінати компанії у Запоріжжі та Кам’янському працюють із неповним завантаженням виробничих потужностей. Але вони продовжують підтримувати експорт, забезпечувати робочі місця та сплачувати податки до бюджету.

Нові європейські обмеження можуть послабити одну з небагатьох галузей, яка залишається опорою української економіки під час війни. Саме тому питання доступу української металопродукції до ринку ЄС, на думку представників галузі, має враховувати не лише торговельні, а й економічні та безпекові наслідки для України, підкреслили в виданні.

Нагадаємо, у 2024 році металургія дала Україні 7,2% ВВП, $6,4 млрд експорту (15,4% від загального обсягу) і близько $1 млрд податкових надходжень. Також, попри ризики, підприємства ГМК інвестували $650 млн, або 18,3% усіх капітальних інвестицій у промисловість.