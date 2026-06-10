Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45% вдарить по експорту та промисловості, – експерт

Якщо «Укрзалізниця» оптимізує витрати та знищить корупцію у закупівлях, тарифи на вантажі можна буде не підвищувати – економіст

Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи на 45% потребують детального економічного обґрунтування, адже цілий ряд секторів української економіки, які забезпечують експорт, значно постраждають від такого різкого росту. Таку думку висловив економіст Андрій Забловський, коментуючи дискусію навколо можливого перегляду тарифної політики державного перевізника.

За його словами, найбільший вплив підвищення тарифів відчують галузі, де транспортна складова займає значну частку собівартості продукції – насамперед це гірничо-металургійний комплекс, аграрний сектор та будівельна галузь.

«Для металургії, виробників залізної руди, вугілля та іншої сировини зростання логістичних витрат означатиме подальше погіршення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Це безпосередньо впливає на експортні перспективи та завантаження виробничих потужностей», – зазначив Забловський.

Експерт нагадав, що за підсумками минулого року підприємства гірничо-металургійного комплексу зазнали збитків майже на 28 млрд грн – у таких умовах додаткове зростання витрат може ще більше ускладнити їхню роботу.

За словами Забловського, представники бізнесу та галузевих асоціацій вже попереджають про можливі макроекономічні наслідки такого рішення. Серед ризиків - скорочення виробництва, зменшення експортної виручки та податкових надходжень.

Економіст зауважив, що фінансові труднощі «Укрзалізниці» є зрозумілими, адже на діяльність компанії впливають воєнні руйнування інфраструктури, зниження обсягів перевезень та подорожчання ресурсів.

«Але зараз питання не лише у фінансовому стані самої «Укрзалізниці». Будь-яке тарифне рішення повинно враховувати його вплив на всю економіку, вантажну базу та експортний потенціал країни», – підкреслив він.

Забловський зазначив, що ринок досі не побачив повної оцінки наслідків запропонованого підвищення тарифів, хоча перед ухваленням такого рішення необхідно провести відкритий діалог із бізнесом та представити розрахунки щодо впливу на окремі галузі економіки.

Серед можливих альтернатив експерт назвав оптимізацію внутрішніх витрат «Укрзалізниці», підвищення ефективності управління, боротьбу з корупцією в закупівлях, а також активніше залучення міжнародної фінансової допомоги та кредитних ресурсів для відновлення інфраструктури.

Окремо Забловський звернув увагу на проблему перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажного сегмента: за його словами, ця проблема існувала ще до повномасштабної війни та потребує системного вирішення.

Раніше Федерація роботодавців транспорту України також закликала уряд утриматися від підвищення вантажних тарифів та наголосила на необхідності фінансування соціально важливих пасажирських перевезень через механізм державної підтримки, а не за рахунок додаткового навантаження на промисловість та експортерів.