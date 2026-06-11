Нові тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Спілка промисловців і підприємців оприлюднила заяву

УСПП: рішення щодо тарифу на передачу електроенергії має враховувати стан промисловості та експорту

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) закликав врахувати вплив тарифних рішень у сфері електроенергетики на стан економіки та конкурентоспроможність українських виробників. Про це заявив президент УСПП Анатолій Кінах, коментуючи наміри перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

За його словами, українська економіка вже працює в умовах значних воєнних викликів – руйнування інфраструктури, дефіциту кадрів, високих логістичних витрат та зростання виробничих витрат. У таких умовах будь-яке додаткове навантаження на бізнес потребує ретельної оцінки наслідків.

Кінах звернув увагу на уповільнення економічної активності та погіршення зовнішньоторговельних показників країни. За його словами, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2025 році наблизилося до $51 млрд, а промислове виробництво у першому кварталі 2026 року продовжило скорочуватися.

«У нинішніх умовах необхідно максимально зберігати конкурентоспроможність галузей, які забезпечують експорт, валютні надходження та робочі місця. Перед ухваленням тарифних рішень потрібно прораховувати їхній вплив на економіку та промисловість», – наголосив президент УСПП.

Він визнав складну ситуацію в енергетичному секторі, який потребує значних ресурсів для відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримки стабільної роботи енергосистеми. Однак, на думку Кінаха, перед переглядом тарифів необхідно провести детальний аналіз ефективності витрат, використати внутрішні резерви для оптимізації роботи компаній та посилити контроль за використанням коштів.

В УСПП також наголошують на необхідності комплексного аудиту стану економіки та ключових галузей для формування рішень, які дозволять одночасно забезпечити стійкість енергетичної системи та зберегти виробничий потенціал країни.

Раніше Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликав зберегти чинні тарифи на передачу та диспетчерське управління електроенергією до завершення детального аналізу економічних наслідків їх перегляду. В організації наголосили, що в умовах війни важливо знайти баланс між потребами енергетичної системи та підтримкою конкурентоспроможності українських виробників.