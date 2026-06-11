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Борги на балансуючому ринку відлякують приватних інвесторів в енергетику – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Борги на балансуючому ринку відлякують приватних інвесторів в енергетику – експерт
фото: DepositPhotos.com

Інвестори не отримують довгострокових цінових сигналів через боргову кризу на балансуючому ринку – Економічна експертна платформа

Низька інвестиційна привабливість українського енергоринку залишається одним із головних бар’єрів для залучення приватного капіталу. Про це заявив координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

За його словами, політика стримування тарифів і штучне заниження цін для окремих категорій споживачів спотворюють ринкове ціноутворення та погіршують умови для інвестицій у модернізацію енергетики.

«Штучне заниження цін для окремих категорій споживачів повністю викривлює ціноутворення і розтягує терміни окупності проєктів модернізації на десятиліття», – вважає Гетман.

Він наголосив, що одним із наслідків такої політики стала масштабна проблема боргів на ринку електроенергії. Зокрема, на балансуючому ринку заборгованість уже вимірюється десятками мільярдів гривень: НЕК «Укренерго» заборгувала учасникам ринку понад 30,9 млрд грн, тоді як борг учасників ринку перед компанією перевищив 46,3 млрд грн.

«У таких умовах інвестори не мають довгострокових і зрозумілих цінових сигналів», – підкреслив Гетман.

На думку експерта, без вирішення проблеми накопичених боргів та усунення ринкових перекосів залучення приватних інвестицій у розвиток енергетичної інфраструктури залишатиметься суттєво ускладненим.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що значна частина боргів на балансуючому ринку формується саме через захищених споживачів, яких не можна відключати від електропостачання.

Теги: Укренерго

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