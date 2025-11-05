Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка

Заборгованість на балансуючому ринку може зруйнувати довіру інвесторів – Савченко

Борги на балансуючому ринку створюють ризики для інвестицій у нові технології, зокрема у системи зберігання електроенергії. Про це заявила партнерка ЮК Altelaw & Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

Вона зазначила, що інвестори, які планували брати участь у довгострокових аукціонах НЕК «Укренерго» або розвивати власні проєкти з балансування системи, стикаються з ризиком неповернення коштів.

«У нас зараз є така «золота лихоманка» щодо впровадження установок зберігання електричної енергії. Це надважлива технологія, тому що вона якраз дозволяє балансувати систему, знижувати навантаження, коли є профіцит, і відповідно видавати електроенергію, коли це необхідно системі. Проте заборгованість на балансуючому ринку зараз складає десь рік, тобто рік інвестор чекає повернення своїх коштів. Ми розуміємо знецінення коштів за рік і необхідність на рік мати фінансову подушку – таке не кладеться ні в одні розрахунки», – пояснила Савченко.

Вона застерегла, що невирішені борги можуть зруйнувати довіру до ринку та зупинити хвилю інвестицій у технології зберігання енергії.

«Якщо не вирішиться проблема балансуючого ринку і боргів на ньому, то ми ризикуємо знову мати ситуацію, коли інвестори повірили, почали будувати масово ці установки зберігання електричної енергії, а зрештою отримали ситуацію, коли їхня віра залишиться просто вірою в краще, а не приведе до отримання прибутків», – підкреслила вона.

