Окупанти вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині
За словами пресслужби, ремонт обʼєкта затягнеться через масштабні пошкодження
фото: ДТЕК

Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній

У ніч на 9 жовтня окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо. За словами пресслужби компані, ремонт потребуватиме часу, оскільки пошкодження від ворожої атаки є значними.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Одеську область безпілотниками. За попередньою інформацією, від ударів постраждали пʼятеро осіб.

Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі, зокрема горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція. Також виникла масштабна пожежа на території обʼєкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур. Унаслідок атаки без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів.

Як повідомлялося, Російська Федерація атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Було поранено двох енергетиків. Також терористична армія вдарила по фабриці ДТЕК, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця.

Теги: ДТЕК Одещина енергетика обстріл

