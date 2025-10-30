Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський

Унаслідок удару відомо про загиблих та поранених

Сьогодні, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», – сказав він.

Президент наголосив, що Україна має конкретні енергетичні домовленості із західними партнерами. «І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці, і це підтримка наших закупівель газу, є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії», - розповів глава держави.

Зеленський також повідомив, що міністерка енергетики України Світла Гринчук проводить переговори з міністрами енергетики країн G7, які можуть надати додаткову підтримку у відновленні української енергосистеми. «Це країни, які точно можуть підтримати і підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу», – додав український лідер.

Нагадаємо, завтра, 31 жовтня, в усіх областях України цілодобово будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

Як повідомлялося, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.