Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
За словами президента, Захід має відповісти на чергову атаку РФ на українську енергетику
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Унаслідок удару відомо про загиблих та поранених

Сьогодні, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», – сказав він.

Президент наголосив, що Україна має конкретні енергетичні домовленості із західними партнерами. «І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці, і це підтримка наших закупівель газу, є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії», - розповів глава держави.

Зеленський також повідомив, що міністерка енергетики України Світла Гринчук проводить переговори з міністрами енергетики країн G7, які можуть надати додаткову підтримку у відновленні української енергосистеми. «Це країни, які точно можуть підтримати і підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу», – додав український лідер.

Нагадаємо, завтра, 31 жовтня, в усіх областях України цілодобово будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

Як повідомлялося, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

Читайте також:

Теги: енергетика обстріл Донеччина ТЕС Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Харків
Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі
5 жовтня, 23:57
Голова ОВА запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, на місцях влучань не зафіксовано
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
5 жовтня, 14:40
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
5 жовтня, 02:34
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
4 жовтня, 23:42
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 22:08
Зеленський: Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі
Зеленський прокоментував нічний удар РФ по Кривому Рогу
17 жовтня, 02:48
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих
22 жовтня, 05:35
Вартість популярних зарядних станцій у жовтні 2025 року збільшилася на 28%
Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала
27 жовтня, 13:16
Зеленський зробив заяву про план щодо припинення вогню
Зеленський повідомив, коли буде готовий план припинення вогню в Україні
27 жовтня, 12:55

Події в Україні

Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви
Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua