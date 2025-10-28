Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі
21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Володимира Кудрицького
фото: ua-energy

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю «Укренерго» запобіжного заходу

Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління «Укренерго» за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства «НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Йдеться про Ігоря Гринкевича та Володимира Кудрицького.

За даними слідства, організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрила на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень. У 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго».

«За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання. Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних», – зауважують правоохоронці.

Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації  шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України. Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю «Укренерго» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Раніше, 21 жовтня, Державне бюро розслідувань проводило обшуки у колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Правоохоронці з’ясовують обставини можливого зловживання службовим становищем і привласнення коштів державного підприємства.

Згодом Володимир Кудрицький прокоментував обшуки, які 21 жовтня у нього провели співробітники Державного бюро розслідувань. «Сьогодні вранці ДБР провело у мене обшуки. Ситуація виглядає досить абсурдно і я вважаю, що вона не стільки спричинена процесуальною необхідністю, скільки має політичний підтекст. Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює», – написав Кудрицький.

Теги: Укренерго ДБР Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Зайченко продовжить очолювати НЕК «Укренерго»
Наглядова рада передумала звільняти Зайченка з посади голови «Укренерго»
2 жовтня, 15:37
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
4 жовтня, 23:42
В Україні можуть застосувати відключення електроенергії увечері 17 жовтня
«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла
17 жовтня, 16:58
Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков
Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів – голова УВЕА
8 жовтня, 16:21
Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
21 жовтня, 15:09
Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у Шостці
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
Сьогодні, 10:14

Кримінал

Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі
Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі
ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ
ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua