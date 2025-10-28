Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю «Укренерго» запобіжного заходу

Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління «Укренерго» за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства «НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Йдеться про Ігоря Гринкевича та Володимира Кудрицького.

За даними слідства, організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрила на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень. У 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго».

«За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання. Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних», – зауважують правоохоронці.

Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України. Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю «Укренерго» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Раніше, 21 жовтня, Державне бюро розслідувань проводило обшуки у колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Правоохоронці з’ясовують обставини можливого зловживання службовим становищем і привласнення коштів державного підприємства.

Згодом Володимир Кудрицький прокоментував обшуки, які 21 жовтня у нього провели співробітники Державного бюро розслідувань. «Сьогодні вранці ДБР провело у мене обшуки. Ситуація виглядає досить абсурдно і я вважаю, що вона не стільки спричинена процесуальною необхідністю, скільки має політичний підтекст. Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює», – написав Кудрицький.