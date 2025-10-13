Головна Країна Політика
«Очікуємо проблеми з електрикою». Зеленський розповів, коли Україна імпортуватиме світло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Очікуємо проблеми з електрикою». Зеленський розповів, коли Україна імпортуватиме світло
Глава держави наголосив, що Україна розпочала імпорт газу через російські атаки
скріншот з відео Суспільного

Президент України: «Нам через, можливо, через одну дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію»

Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг глави держави. 

«Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам через, можливо, через одну дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита», – каже він.

Глава держави повідомив, що Україна вже розпочала імпорт газу через російські атаки на інфраструктуру видобування газу в Україні. «Ми маємо оцінки потреб, переважно йдеться про фінансування. Наразі проблем із постачанням газу немає, питання – де знайти достатньо коштів для його закупівлі. Є партнери, готові постачати без негайних вимог щодо оплати — зокрема Норвегія та країни ЄС, а також постачальники з регіону Близького Сходу, на яких ми опиралися минулої зими. Головне завдання зараз – забезпечити фінансування; віримо, що його вдасться знайти», – зазначив президент.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

Теги: енергетика електроенергія Володимир Зеленський відключення світла

