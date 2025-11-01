Борги на ринку електроенергії відлякують інвесторів – експерт

Прокіп зазначив, що навіть чинні учасники ринку не завжди готові до нових вкладень у зелену енергетику

Борги й відсутність правил гри стримують інвесторів на енергоринку – Прокіп

Борги на ринку електроенергії залишаються одним із головних факторів, що стримують прихід інвесторів в українську енергетику. Про це заявив керівник енергетичних програм «Українського інституту майбутнього», доктор економічних наук Адріан Прокіп.

«Коли компанії, яка продає електроенергію, треба чекати півтора року, щоб отримати за неї кошти, наприклад, на балансуючому ринку, це є відповідь про готовність інвесторів входити в наш ринок», – зазначив експерт.

За його словами, іноземні компанії готові заходити в український енергетичний сектор лише за наявності чітких гарантій повернення коштів і передбачуваних правил гри.

Прокіп також зазначив, що навіть чинні учасники ринку не завжди готові до нових вкладень, адже в умовах накопичених боргів бізнес у галузі часто є неприбутковим.

«І далеко не всі гравці готові інвестувати, реінвестувати, тому що цей бізнес дуже часто є неприбутковим. В таких умовах цих боргів і всього решти», – підсумував експерт.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема напряму впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.