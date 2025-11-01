Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Борги на ринку електроенергії відлякують інвесторів – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Борги на ринку електроенергії відлякують інвесторів – експерт
Прокіп зазначив, що навіть чинні учасники ринку не завжди готові до нових вкладень у зелену енергетику
фото: depositphotos.com

Борги й відсутність правил гри стримують інвесторів на енергоринку – Прокіп

Борги на ринку електроенергії залишаються одним із головних факторів, що стримують прихід інвесторів в українську енергетику. Про це заявив керівник енергетичних програм «Українського інституту майбутнього», доктор економічних наук Адріан Прокіп.

«Коли компанії, яка продає електроенергію, треба чекати півтора року, щоб отримати за неї кошти, наприклад, на балансуючому ринку, це є відповідь про готовність інвесторів входити в наш ринок», – зазначив експерт.

За його словами, іноземні компанії готові заходити в український енергетичний сектор лише за наявності чітких гарантій повернення коштів і передбачуваних правил гри.

Прокіп також зазначив, що навіть чинні учасники ринку не завжди готові до нових вкладень, адже в умовах накопичених боргів бізнес у галузі часто є неприбутковим.

«І далеко не всі гравці готові інвестувати, реінвестувати, тому що цей бізнес дуже часто є неприбутковим. В таких умовах цих боргів і всього решти», – підсумував експерт.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема напряму впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.

Читайте також:

Теги: бізнес енергетика інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку
У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку
30 жовтня, 09:01
Уряд ухвалив рішення розширити грантову програму «Власна справа»
Кабмін анонсував збільшення грантів для бізнесу
29 жовтня, 20:59
Енергетикам вдалося виконати низку ремонтів на Донеччині
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів
27 жовтня, 15:48
Китай створює у своєму бізнесі нову реальність
Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph
21 жовтня, 08:44
Щелкунов наголосив, що підвищення тарифів неминуче позначиться на собівартості продукції майже всіх галузей
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки
20 жовтня, 14:19
Вітряна турбіна від компанії Gevi Wind
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
17 жовтня, 16:05
Підвищення тарифів на вантажні перевезення це удар по економічній безпеці України під час війни – ICC Ukraine
Підвищення тарифів на вантажні перевезення це удар по економічній безпеці України під час війни – ICC Ukraine
16 жовтня, 14:08
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
10 жовтня, 02:00
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла
7 жовтня, 17:53

Новини

Борги на ринку електроенергії відлякують інвесторів – експерт
Борги на ринку електроенергії відлякують інвесторів – експерт
Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи
Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи
Китай готується до запуску «штучного сонця» у 2027 році: деталі проєкту
Китай готується до запуску «штучного сонця» у 2027 році: деталі проєкту
Вчені перетворили відходи сонячних панелей на паливо – як їм це вдалося
Вчені перетворили відходи сонячних панелей на паливо – як їм це вдалося
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua