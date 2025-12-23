Головна Гроші Бізнес
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
Кабмін спростив процедури релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських підприємств оборонного сектору
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України

Міністерство оборони розпочало новий експериментальний проєкт щодо запорізького авіаційного підприємства АТ «Мотор Січ». Йдеться про нові умови для релокації потужностей компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо «Мотор Січі». Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації», – йдеться в повідомленні.

Зі слів Шмигаля, нові умови активізують відновлення та створення нових об’єктів «Мотор Січі» для виконання державних оборонних контрактів «у режимі 24/7».

Нагадаємо, у грудні Соломʼянський районний суд Києва продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 696 млн 440 тисяч грн застави для експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

Богуслаєв обвинувачується у намірі передати представникам держави-агресора 128 двигунів виробництва АТ «Мотор Січ» за посередництва іноземної юридичної особи на понад $62 млн.

До слова, 23 грудня Державна аудиторська служба на вимогу президента та уряду розпочинає масштабний аудит оборонної галузі. Аудити й ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, та двох держпідприємствах Міністерства оборони – «Агенція оборонних закупівель» і «Державний оператор тилу».

