Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»
Споживання електроенергії залишається стабільно високим
«Укренерго»: Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби

Уночі окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі – у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Також наголошується, що з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

«Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 16 жовтня, станом на 7:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього  дня – у середу. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України. Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був таким же, як і максимум попереднього дня – у вівторок, 14 жовтня. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно», – зазначає «Укренерго».

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Зокрема, у ніч проти 16 жовтня росіяни випустили по Україні понад 300 БпЛА та 37 ракет. Під удар потрапила енергетика, цивільна інфраструктура. 

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

