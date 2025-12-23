Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
Олександр Водовіз

Через екомито СВАМ Україна може повністю втратити європейські ринки збуту – «Метінвест»

Запровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (СВАМ) у ЄС може стати одним із найсерйозніших ударів по українській промисловості у 2026 році. Про це заявив керівник Проєктного офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз під час конференції «Україна та світ попереду 2026», організованої NV та The Economist у Києві.

Водовіз підкреслив, що війна радикально змінила можливості української промисловості. «Метінвест» , який до 2022 року був найбільшим приватним інвестором країни та щороку вкладав $1 млрд у модернізацію виробництва, сьогодні працює в режимі виживання. Компанія втратила підприємства в Маріуполі, а кількість працівників скоротилася з 120 тис. до 50 тис. Через лави ЗСУ пройшли понад 11 тисяч співробітників групи.

На цьому тлі ключову загрозу для експорту та економіки становить екологічне мито СВАМ, яке має запрацювати для України вже з 2026 року. Цей механізм зобов’язує імпортерів сталі та інших енергоємних товарів сплачувати додатковий вуглецевий податок залежно від рівня викидів. Для української металургії це означає додаткові витрати у розмірі 50–100 євро на кожну тонну сталі – тобто, фактично втрату конкурентоспроможності на європейському ринку, який є основним для України.

Водовіз застеріг: без змін підходів ЄС СВАМ може призвести до різкого падіння експорту, зупинки виробництв і втрати робочих місць у секторі, який забезпечує критично важливі валютні надходження та до 10% ВВП країни. Частина металургійних підприємств працює за кількадесят кілометрів від лінії фронту, і будь-яке додаткове фінансове навантаження може стати для них критичним.

Наразі «Метінвест» намагається адаптуватися до нової реальності й вивчає можливість інвестування у виробництво HBI – низьковуглецевого продукту, який може мати попит у ЄС, каже експерт. Однак такі проєкти потребують мільярдних вкладень і гарантій безпеки, яких у воєнний час український бізнес позбавлений.

Ситуацію додатково ускладнює кадрова криза. Мобілізація, міграція молоді та зупинка освітніх закладів у промислових регіонах створили брак фахівців, якого промисловість ще ніколи не відчувала. «Будівництво нової доменної печі потребує кількох тисяч спеціалістів. Сьогодні таких ресурсів в Україні просто немає», - наголосив Водовіз.

Не менш гострим залишається питання енергостійкості: обстріли енергетичної інфраструктури регулярно призводять до зупинки комбінатів і багатомільйонних збитків. Відтак компанія розвиває власну генерацію – сонячні та вітрові проєкти, резервні системи й локальні енергетичні рішення, щоб зменшити залежність від центральної мережі.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія не передбачила виняток для України у СВАМ: там заявили, що вплив СВАМ на українську економіку буде «мінімальним». Але ці оцінки є відірваними від реальності, адже Україна залишається найбільшим експортером CBAM-товарів до ЄС за фізичними обсягами, і вони забезпечують близько 2% українського ВВП.

ЄС також не врахував, що 81% українського експорту сталі йде саме до Євросоюзу, тож запровадження СВАМ без винятків може різко знизити конкурентоспроможність української металургії – а вона дає 7,2% нашого ВВП.

Теги: війна бізнес промисловість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старшина бився з окупантами на херсонському та донецькому напрямках
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
Вчора, 09:00
Вітакер впевнений, що подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси України та Росії
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ
19 грудня, 23:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 398 танків
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 грудня, 07:45
Трамп: Найсумніше в тому, що якби я був президентом, ніякої війни б не було
Трамп заявив, що Зеленський упустив час для угоди
4 грудня, 01:00
Російська активістка назвала українську армію ключем до падіння путінського режиму
Російська активістка, що втекла з Москви до Києва, назвала єдину силу здатну знести Путіна
1 грудня, 18:00
Майже вісім років Олександр Крамаренко ніс службу у ЗСУ та брав участь у миротворчих місіях в Іраку
На війні загинув командир взводу полку «Цунамі». Згадаймо Олександра Крамаренка
27 листопада, 09:00
Нині триває 1373-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року
27 листопада, 08:13
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова під час зустрічі у Москві 6 серпня 2025 року
Путін дурить голову всім. Про справжній замисел «мирного плану» Тема №1
26 листопада, 22:45
Нині триває 1370-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року
24 листопада, 08:10

Бізнес

She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
Україна запустила нові маршрути постачання газу
Україна запустила нові маршрути постачання газу

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua