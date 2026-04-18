«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС

Володимир Омельченко назвав ціну дизеля, яка стане непід’ємною для економіки

Ситуація на українському ринку пального залишається напруженою не лише через світові котирування нафти, а й через внутрішні регуляторні рішення, які витісняють дрібних гравців. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Віг вважає, що українські АЗС мають вищу маржу, ніж європейські трейдери, проте органи контролю не поспішають реагувати на ситуацію.

«Крім того, авансові платежі з податку на прибуток (60 тис. грн на місяць з АЗС), підвищення акцизів, які майже непомітні для потужних мереж, є відчутним тягарем для невеликих дистриб’юторів, особливо тих, хто працює у прифронтовій зоні, де заправляються військові, лікарні, сільгоспвиробники, – зауважує Омельченко. – У них обсяги на порядок менші, ніж у великих мереж у Києві чи Дніпрі. Усе це разом негативно впливає на ринок і, по суті, вбиває малий бізнес, який здатен створювати конкуренцію великим мережам і виступає як якір для стримування цін. Чим менше таких дистриб’юторів і дискаунтерів – тим спокійніше великі мережі можуть підтримувати високі ціни. У них більша маржа, ніж у європейських трейдерів, тільки АМКУ не помічає, що дехто на ринку зловживає»

Експерт не прогнозує зниження цін на заправках щонайменше до травня, оскільки основні обсяги пального вже законтрактовані за піковими вартостями. Володимир Омельченко попереджає про критичну межу, перетин якої загрожує економічній стабільності країни.

«Якщо ціни на дизель дійдуть до 100 грн за літр, це стане непідйомним тягарем для аграрного сектору і для економіки в цілому. Це призведе до серйозного стрибка інфляції, який ми не можемо собі дозволити», – прогнозує Омельченко.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова, уряд має діяти негайно. Для стабілізації ситуації експерт пропонує скасувати паливний кешбек, авансові податкові платежі, а також розглянути питання зменшення ПДВ або акцизу на пальне.

Також голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.