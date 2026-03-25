Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Business Wisdom Summit 2026: практичні стратегії для бізнесів сміливих 

15 квітня 2026 року в Києві відбудеться Business Wisdom Summit – провідна бізнес-подія весни, присвячена бізнесам сміливих: у надскладних умовах вони продовжують розвиватися, впроваджують нові стратегії та масштабуються. Понад 40 CEO, власників бізнесів і високопосадовців поділяться з учасниками власними інструментами для зростання, управління активами та виходу на нові ринки, які можна застосувати одразу після саміту.

Уже понад 10 років лідер ділового контенту delo.ua та журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» збирають бізнес-спільноту України у Києві на Business Wisdom Summit. Захід щорічно об’єднує 500+ гостей офлайн із паралельною прямою трансляцією на YouTube-каналі delo.ua.

Business Wisdom Summit 2026 – це подія для власників бізнесу, топменеджменту, підприємців та інвесторів, які тримають вектор на розвиток, трансформацію та масштабування компаній.
У центрі саміту – бізнеси, що адаптуються до тиску, виходять на нові ринки, модернізують операції та перетворюють кризу на можливості.

Основні теми програми

  • Білий бізнес: обов’язок чи стратегія зростання
  • Трансформація українського експорту: нові можливості на світових ринках
  • Енергоефективність: стратегія, фінансування та результати
  • Бізнес і суспільство: нові правила соціальної відповідальності
  • Зростання під тиском: захист активів, збереження фінансування, компенсація втрат
  • Бізнеси сміливих: нова логіка економічного розвитку та сміливих рішень
  • Неочевидний ШІ: від експериментів до реального захисту бізнесу

Спікери та експерти

На сцені BWS 2026 інсайтами про трансформацію українського бізнесу і рикновими трендами поділяться: Тарас Кицмей (SoftServe), Сергій Притула (БФ Сергія Притули), Данило Гетманцев (ВРУ), Дарія Марчак (Мінекономіки),  Павло Царук (Страхова група «ТАС»), Олена Борисова (Gastro Family), Олександр Лещенко (Leshchenko & partners),  Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine), Євген Ріяко (Riyako & partners), Людмила Новак (Інтерпайп),  а також спікери з ІНГО, «Київстар», Sense Bank, KSE, Sigma Software, EBA, AB InBev Efes Ukraine та інших компаній.

Ексклюзивний блок заходу – Q&A-сесія з Артемом Бородатюком, засновником групи IT-компаній Fractal, та Владиславом Антиповим, власником та СЕО екологічної компанії Церн. На учасників чекає відкритий діалог із залом про найпоширеніші помилки, яких припускаються управлінці, коли будують команди й керують бізнесом інтуїтивно. Учасники матимуть можливість поставити запитання, поділитися власними кейсами і разом розібрати, чому одні управлінські рішення працюють, а інші – ні.

Дата та місце проведення

  • 15 квітня 2026 року
  • Київ

Для участі та отримання детальної інформації переходьте за 🔗посиланням:

Не пропустіть можливість отримати практичні стратегії та інсайти для бізнесів сміливих – тих, хто готовий діяти та зростати навіть у складних умовах.

Партнери події:

Генеральний медіапартнер – Starlight Media

Головні партнери:

  • SenseBank
  • Leshchenko & partners

Партнери:

  • Київстар
  • Національна мережа АЗК Parallel
  • Linkos Group
  • KSE
