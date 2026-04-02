Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко

Заниження граничних цін сильно вдарить по розвитку генерації – Харченко

Повернення до попереднього рівня прайс-кепів після завершення дії тимчасових підвищених обмежень може мати негативні наслідки для розвитку генерації та інвестицій в енергетичний сектор. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, дія підвищених граничних цін не буде подовжена, що означає автоматичне повернення до більш жорстких адміністративних обмежень.

«Вже стовідсотково нормативно, НКРЕКП не може продовжити дію підвищених, так званих прайс-кепів, по суті адміністративних обмежень ціни на електрику», — зазначив він.

Експерт підкреслює, що в умовах високих ринкових цін на газ та обмеженої ціни на електроенергію це суттєво погіршує економіку роботи газової генерації. За його оцінкою, такі умови фактично знищують інвестиційну привабливість цього сегмента.

«… З такими параметрами окупність газоспалювальної генерації стала десять років в плюс. Ну, на цьому все. Себто, ви втратили всіх приватних інвесторів в цей бізнес», — наголосив Харченко.

На його думку, повернення до жорсткіших прайс-кепів може призвести до відтоку інвесторів, зупинки нових проєктів і навіть виходу вже залучених гравців з ринку. У результаті це створює додаткові ризики для розвитку маневрової генерації, яка є критично важливою для балансування енергосистеми в умовах дефіциту.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала НКРЕКП зберегти чинний рівень прайс-кепів на ринку електроенергії після завершення дії тимчасових обмежень наприкінці березня.