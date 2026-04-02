Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Повернення до попереднього рівня прайс-кепів після завершення дії тимчасових підвищених обмежень може мати негативні наслідки для розвитку генерації та інвестицій в енергетичний сектор. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, дія підвищених граничних цін не буде подовжена, що означає автоматичне повернення до більш жорстких адміністративних обмежень.

«Вже стовідсотково нормативно, НКРЕКП не може продовжити дію підвищених, так званих прайс-кепів, по суті адміністративних обмежень ціни на електрику», — зазначив він.

Експерт підкреслює, що в умовах високих ринкових цін на газ та обмеженої ціни на електроенергію це суттєво погіршує економіку роботи газової генерації. За його оцінкою, такі умови фактично знищують інвестиційну привабливість цього сегмента.

«… З такими параметрами окупність газоспалювальної генерації стала десять років в плюс. Ну, на цьому все. Себто, ви втратили всіх приватних інвесторів в цей бізнес», — наголосив Харченко.

На його думку, повернення до жорсткіших прайс-кепів може призвести до відтоку інвесторів, зупинки нових проєктів і навіть виходу вже залучених гравців з ринку. У результаті це створює додаткові ризики для розвитку маневрової генерації, яка є критично важливою для балансування енергосистеми в умовах дефіциту.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала НКРЕКП зберегти чинний рівень прайс-кепів на ринку електроенергії після завершення дії тимчасових обмежень наприкінці березня.

Теги: НКРЕКП інвестиції бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 січня 2026 року в Україні вперше стартувала кампанія звітування про лобістську діяльність
Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі
13 березня, 09:34
У Росії погіршилися фінансові показники тисяч компаній
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі
13 березня, 15:15
Ринку пропонують не системне вирішення проблеми, а її перерозподіл, зазначив Ретівов
Перекладання системних обмежень на генерацію загрожує інвестиціям в енергетику – експерт
16 березня, 18:20
Глава уряду розповіла, що триває робота над розширенням фінансування планів стійкості регіонів
Свириденко анонсувала нову програму кредитування енергопроєктів для бізнесу
18 березня, 19:42
Завершення дії підвищених прайс-кепів з 1 квітня може знову змінити баланс ринку, зазаначає Галущак
Скасування підвищених прайс-кепів з 1 квітня може вдарити по імпорту електроенергії – експерт
20 березня, 18:00
З 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично буде переведено на загальну систему: що важливо знати
З 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично буде переведено на загальну систему: що важливо знати
23 березня, 16:06
Консультативно-дорадчий орган при президентові України очолив Кирило Буданов
Зеленський змінив очільника Ради з питань підтримки підприємництва
25 березня, 16:50
Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом
29 березня, 16:40
Мер Харкова звернувся до європейських партнерів
Мер Харкова звернувся до європейських партнерів
1 квiтня, 19:50

Бізнес

Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
«Інтерпайп» придбав завод у Румунії
«Інтерпайп» придбав завод у Румунії
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua