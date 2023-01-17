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Чеський бізнес долучиться до відбудови України – Мінекономіки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чеський бізнес долучиться до відбудови України – Мінекономіки
Чехія є одним із ключових європейських партнерів України
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Чехії продовжує безоплатно надавати озброєння та боєприпаси

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко й міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела у вівторок домовились про створення робочої групи із залучення чеських компаній до відновлення України. Заяву Свириденко на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цитує пресслужба Мінекономіки України.

«Ми вдячні Чехії за військову, фінансову та гуманітарну допомогу в ці драматичні часи. Чехія є одним із ключових європейських партнерів України, який надає значну політичну та практичну допомогу Україні та входить до п'ятірки ключових постачальників зброї для нашої країни», – зазначила вона.

Крім того, Свиридено й Сікела обговорили засідання міжурядової українсько-чеської комісії, що відбудеться в березні 2023 року, а також досягли домовленостей щодо продовження співпраці в енергетиці та інтеграції ринків електроенергії.

Як нагадують у міністерстві економіки України, з початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Чехії продовжує безоплатно надавати озброєння та боєприпаси, зокрема сухопутні військові системи, протитанкові та зенітні засоби, необхідні українській армії.

Чехія вже передала військової допомоги на суму близько трьох млрд чеських крон (близько $130 млн).

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тис. одиниць різноманітної техніки. Журналісти Bloomberg підрахували всю зброю, яку отримала Україна від західних союзників та яку Захід пообіцяв передати найближчим часом.

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Теги: Мінекономіки війна Україна Чехія

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