Вимагали з ветерана 80 тис. грн? Вінницький кардіоцентр опинився в центрі скандалу

Заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько відреагував на скандал у кардіоцентрі

Керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА Андрій Грачов заявив про вимагання грошей з ветерана в новому кардіологічному центрі Вінниці, підпорядкованому міській раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Грачова у Facebook.

За словами керівника департаменту ветеранської політики, у медичному закладі вимагали 80 тис. грн від ветерана з інвалідністю за проведення лікування та операції після госпіталізації з підозрою на інфаркт.

скріншот

«18 березня я навідався по причині вимагання грошей у розмірі 80 тис. грн у кардіоцентрі з ветерана, особи з інвалідністю для проведення лікування та певного оперативного втручання, якій поступив туди з підозрою на інфаркт по швидкій», – йдеться у дописі.

Грачов повідомив, що дружині пацієнта надали список необхідних медикаментів із вказівкою на конкретну аптеку. За його словами, після часткової оплати ліків їй видали лише чек, який потрібно було пред'явити у відділенні для отримання медикаментів. Під час розмови з завідувачем відділення Грачов отримав підтвердження цієї практики.

Керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА також зазначив, що директор центру назвав інцидент прикрою випадковістю та пообіцяв вжити заходів.

фото: Andrey Grachov/Facebook

фото: Andrey Grachov/Facebook

Однак Грачов також стверджує, що під час операції, яка передбачала подвійне шунтування, пацієнту встановили лише один шунт, вимагаючи оплату за другий, через що процедуру призупинили, надавши тиждень для пошуку коштів.

«Хлопця кладуть на операцію, за показами якої, він потребує подвійного шунтування. І тут увага!!! Ставлять тільки один шунт. А за другий треба платити… Тож операцію зупиняють і дають час в сім днів на пошук коштів», – написав Грачов.

Керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА вимагає негайного звільнення керівника кардіологічного центру та закликає Міністерство охорони здоров'я і Міністерство у справах ветеранів втрутитися в ситуацію. Він також звернувся до поліції Вінницької області з проханням розслідувати цей випадок.

Реакція Мінветеранів

Заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько відреагував на ситуацію.

«Наразі вживаємо усі необхідні дії разом з МОЗ, по результатам прокомунікуємо», – написав у коментарі до допису Приходько.

скріншот

До слова, на Вінниччині нетверезий пацієнт побив медиків та пошкодив автомобіль швидкої допомоги. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.