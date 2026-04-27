Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ризик втрат для економіки від підвищення вантажних тарифів оцінюється в 100 мільярдів грн ВВП

Федерація роботодавців України звернулася до прем’єр-міністра Юлія Свириденко із закликом відмовитися від підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» у 2026 році. За оцінками ФРУ, підвищення тарифів на 37% може призвести до втрат ВВП на рівні близько 96 млрд грн, а також скорочення валютної виручки і податкових надходжень. Враховуючи, що наразі обговорюється підвищення більш ніж на 40%, негативний ефект може бути ще більшим. Відповідне звернення також направлено до профільних міністрів.

У ФРУ зауважили, що промисловість продовжує працювати в умовах війни зі зниженими потужностями: виробництво залишається на 30–35% нижчим за довоєнний рівень, а більшість підприємств функціонує з неповним завантаженням. У таких умовах додаткове зростання логістичних витрат може поставити під загрозу операційну діяльність бізнесу.

Водночас, у Федерації нагадали, що у 2021–2022 роках тарифи на вантажні перевезення вже зросли більш ніж удвічі – хоча тоді це не супроводжувалося ані зростанням доходів підприємств, ані покращенням умов роботи, і призвело в результаті лише до значного зростання частки транспортних витрат у собівартості продукції.

Ключовою проблемою експерти організації назвали збитковість пасажирського сегменту «Укрзалізниці» : за оцінками, у 2026 році ці збитки можуть перевищити 25 млрд грн. При цьому державна підтримка передбачена лише на рівні 16 млрд грн, що залишає значний дефіцит фінансування. Цей дефіцит фактично перекладається на вантажовідправників через тарифи, і така модель є економічно необґрунтованою.

«По-перше, така модель порушує принципи економічної обґрунтованості тарифів, оскільки УЗ пропонує знову підвищувати тарифи у прибутковому вантажному сегменті. По-друге, вона створює викривлені економічні стимули, за яких підвищення вантажних тарифів використовується як альтернатива підвищенню продуктивності праці (яка знизилась на 19% з 2021 року) та оптимізації витрат УЗ. А по-третє, вона формує системний негативний вплив на реальний сектор економіки, фактично перетворюючи тарифну політику на інструмент непрямого фіскального навантаження на виробництво та експорт», – наголосили у ФРУ.

У Федерації нагадали, що база для підвищення тарифів суттєво скоротилася: обсяг вантажних перевезень знизився більш ніж удвічі, з понад 300 млн тонн до близько 160 млн тонн. Подальше зростання тарифів спричинить ще більше падіння перевезень, переорієнтацію на інші види транспорту та зниження доходів самої «Укрзалізниці» .

За оцінками експертів, підвищення тарифів на 37% може призвести до втрат ВВП на рівні близько 96 млрд грн, а також скорочення валютної виручки і податкових надходжень. Враховуючи, що наразі обговорюється підвищення більш ніж на 40%, негативний ефект може бути ще більшим.

«Додаткове зростання тарифного навантаження знижує конкурентоспроможність підприємств, обмежує можливості збереження робочих місць, стримує інвестиційну активність та ускладнює виконання експортних контрактів.  Тому ФРУ просить уряд утриматися від підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення у 2026 році, забезпечити повне покриття збитків пасажирських перевезень у 2026 році за рахунок резервного фонду державного бюджету, передбачити у Державному бюджеті на 2027 рік системний механізм фінансування пасажирського сегменту на прозорій і прогнозованій основі та ініціювати заходи з підвищення ефективності діяльності АТ «Укрзалізниця» та збільшення вантажної бази», – резюмували у ФРУ.

Теги: тарифи Укрзалізниця промисловість перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua