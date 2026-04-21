Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЄС робить ставку на промисловість як основу економічної безпеки – виконавчий віцепрезидент Єврокомісії

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія також готує заходи для зниження енергетичного тиску
фото: depositphotos.com

Єврокомісія визначила конкурентоспроможність і промисловий розвиток ключем до процвітання Європи – Домбровскіс

Європейський Союз розглядає промисловість як ключову основу економічного зростання та безпеки в умовах глобальної нестабільності. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час виступу на форумі в Ганновері.

За його словами, попри серію криз – пандемію Covid-19, повномасштабну війну Росії проти України та енергетичний шок – промисловість залишається основною економіки ЄС. «Промисловість залишається ключовою складовою європейської економіки», – наголосив Домбровскіс.

Комісар підкреслив, що у сучасному світі економічна сила безпосередньо пов’язана з безпекою. «Більш потужна і продуктивна економіка Європи – це не лише економічна мета, це стратегічна необхідність», – заявив він.

Саме тому, за його словами, конкурентоспроможність стала центральним елементом політики Єврокомісії. Зокрема, програма Competitiveness Compass передбачає спрощення регулювання, що дозволить бізнесу економити щонайменше 15 млрд євро щорічно.

Він зазначив, що наразі частка промисловості у валовій доданій вартості ЄС становить близько 16%, що перевищує аналогічні показники у США та Великій Британії. Водночас з початку пандемії сектор зріс приблизно на 7%, а у високотехнологічних галузях – зокрема фармацевтиці та виробництві електроніки – зафіксовано додаткове зростання. Промисловість також відіграє значну роль на ринку праці: близько 14% зайнятих працюють у цьому секторі. Після пандемії зайнятість у високотехнологічному виробництві зросла на 4,1%.

Єврокомісія також готує заходи для зниження енергетичного тиску, зокрема пропозиції щодо скорочення податків на електроенергію, модернізації енергомереж і вдосконалення системи торгівлі викидами. Також ведеться координація з країнами-членами щодо використання стратегічних запасів нафти.

У довгостроковій перспективі ЄС планує структурну трансформацію економіки з акцентом на відновлювану енергетику та електрифікацію. Водночас визнається, що окремі галузі поки залишатимуться залежними від викопного палива, що потребує зміцнення енергетичної незалежності.

На завершення Домбровскіс закликав до активних дій для реалізації економічного потенціалу Європи. «Ми знаємо, що потрібно зробити. Завдання є терміновим, і ціна бездіяльності – надто висока», – підсумував він.

Як відомо, ЄС визнав, що у глобальній конкуренції поступився США та Китаю, та потребує посилення власної виробничої бази. Для цього було ухвалено рішення про запуск нової програми промислового прискорення – «Industrial Acceleration Act».

Теги: економіка Єврокомісія промисловість Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua