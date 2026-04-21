ЄС робить ставку на промисловість як основу економічної безпеки – виконавчий віцепрезидент Єврокомісії

Єврокомісія визначила конкурентоспроможність і промисловий розвиток ключем до процвітання Європи – Домбровскіс

Європейський Союз розглядає промисловість як ключову основу економічного зростання та безпеки в умовах глобальної нестабільності. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час виступу на форумі в Ганновері.

За його словами, попри серію криз – пандемію Covid-19, повномасштабну війну Росії проти України та енергетичний шок – промисловість залишається основною економіки ЄС. «Промисловість залишається ключовою складовою європейської економіки», – наголосив Домбровскіс.

Комісар підкреслив, що у сучасному світі економічна сила безпосередньо пов’язана з безпекою. «Більш потужна і продуктивна економіка Європи – це не лише економічна мета, це стратегічна необхідність», – заявив він.

Саме тому, за його словами, конкурентоспроможність стала центральним елементом політики Єврокомісії. Зокрема, програма Competitiveness Compass передбачає спрощення регулювання, що дозволить бізнесу економити щонайменше 15 млрд євро щорічно.

Він зазначив, що наразі частка промисловості у валовій доданій вартості ЄС становить близько 16%, що перевищує аналогічні показники у США та Великій Британії. Водночас з початку пандемії сектор зріс приблизно на 7%, а у високотехнологічних галузях – зокрема фармацевтиці та виробництві електроніки – зафіксовано додаткове зростання. Промисловість також відіграє значну роль на ринку праці: близько 14% зайнятих працюють у цьому секторі. Після пандемії зайнятість у високотехнологічному виробництві зросла на 4,1%.



Єврокомісія також готує заходи для зниження енергетичного тиску, зокрема пропозиції щодо скорочення податків на електроенергію, модернізації енергомереж і вдосконалення системи торгівлі викидами. Також ведеться координація з країнами-членами щодо використання стратегічних запасів нафти.



У довгостроковій перспективі ЄС планує структурну трансформацію економіки з акцентом на відновлювану енергетику та електрифікацію. Водночас визнається, що окремі галузі поки залишатимуться залежними від викопного палива, що потребує зміцнення енергетичної незалежності.



На завершення Домбровскіс закликав до активних дій для реалізації економічного потенціалу Європи. «Ми знаємо, що потрібно зробити. Завдання є терміновим, і ціна бездіяльності – надто висока», – підсумував він.

Як відомо, ЄС визнав, що у глобальній конкуренції поступився США та Китаю, та потребує посилення власної виробничої бази. Для цього було ухвалено рішення про запуск нової програми промислового прискорення – «Industrial Acceleration Act».